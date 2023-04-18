Оружие и боеприпасы нашли на заброшенном заводе в Жамбылской области

Очередной схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.
Тайник с оружием и боеприпасами сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области нашли на территории заброшенного завода в селе Толе би Шуского района.
Полицейские изъяли пистолет марки «МР-446», похищенный в ходе январских событий со склада Департамента полиции области, 2 одноствольных охотничьих ружья «ИЖ», охотничье ружье «ИЖ 18», боевую осколочную гранату Ф-10, светошумовую гранату, бронежилет, 200 патронов.
«Назначена судебно-баллистическая экспертиза. По факту начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.