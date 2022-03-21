Проблемная зона
Ошибку необходимо срочно исправить
Светлана Абенова

В Казахстане запускают собственное производство полиэфирных волокон, что в нынешней ситуации является чем-то вроде спасательного круга для предприятий текстильной промышленности.

На днях меморандум о сотрудничестве между отечественными переработчиками пластиковых отходов (ПЭТ) и казахстанскими производителями текстиля подписали Ассоциация упаковщиков Казахстана и Национальное объединение предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry при поддержке МИИР РК, а также Нацпалаты предпринимателей «Атамекен».

Единственный в стране производитель полиэфирных волокон – ТОО Green tecnology industries – работает с 2016 года, но столь востребованную казахстанскими швейниками продукцию здесь до сих пор еще не изготавливали.

Как известно, зависимость от импортного сырья и комплектующих сегодня наблюдается во многих отраслях отечественной экономики. В нынешней ситуации из-за введения санкций по отношению к нашему соседу – России – она чревата плачевными последствиями, вплоть до остановки работы некоторых предприятий.

– Тем временем сырье лежит буквально под ногами, – утверж­дает председатель правления Ассоциации упаковщиков Казахстана Батырбек Аубакиров. – Если наша страна начнет наконец-то производить полиэфирное волокно, мы сможем не только дальше развивать свою легкую промышленность, но и экспортировать готовую продукцию.

Первыми забили тревогу швейники

По его словам, проблема отсутствия собственного сырья последние 2 года беспечно игнорировалась. Многие склонялись к мнению о том, что дешевле завезти его из другой страны, чем налаживать собственное производство.

Однако не прошло и двух недель с начала известных событий, как казахстанские текстильные компании уже заявили, что не смогут выполнить государственный оборонный заказ по пошиву спецодежды. Причина в резком удорожании материалов из-за сложившейся на мировом рынке ситуации.

По этому случаю в столице при палате предпринимателей недавно собрали заседание регио­нального оперативного штаба, участие в котором приняли руководители местных предприятий. В их числе – компании, связанные договорными обязательствами по пошиву спецодежды, школьной формы.

Руководитель одной из них – Аскар Башеев – отметил, что все поставщики сырья в данный момент боятся заключать с предприятием договоры из-за курсовой разницы, повлекшей удорожание материалов. В связи с чем встал вопрос о сокращении производственных мощностей.

В свою очередь представитель ТОО «Швейная фабрика «Прогресс» Нуржан Манкин рассказал о том, что в заключенном ранее с Министерством обороны соглашении указаны цены, актуальные для осени 2021 года.

– Сейчас стоимость материалов китайского и российского производства уже поднялась на 30–40%, поэтому мы не сможем выполнить свои обязательства, – заявил он.

Генеральный директор ТОО «КазСПО-N» Елена Свечникова ходе заседания тоже констатировала, что предприятие намерено отказаться от заключения запланированного ранее с Мин­обороны договора. Вместе с тем ее беспокоит перспектива того, что компанию занесут в реестр недобросовестных поставщиков.

Не могут похвастать радужными перспективами и бизнес-сообщества других отраслей отечественной экономики. К примеру, казахстанские аграрии в настоящее время озабочены своевременностью поставок сельхозтехники для предстоя­щей посевной из США и стран Европы.

Отличаются мягкостью и прочностью

По данным Батырбека Аубакирова, в стране с каждым годом все больше становится переработчиков ПЭТ-отходов.

– На сегодня их насчитывается 14 с годовой производительностью около 60 тонн, и они готовы перерабатывать весь объем полиэтиленовых отходов, а он, по данным Минэкологии, достигает не менее 90 тонн в год, – поделился информацией глава Ассоциации упаковщиков Казахстана.

При поддержке Правительства собственное производство полиэфирного волокна планируется наладить уже в нынешнем году.

– Используемые в качестве сырья полиэфирные волокна отличаются стабильностью структуры и в то же время мягкостью при высокой прочности, а также устойчивостью к растяжению. В этом плане они заметно превосходят искусственные волокна. К тому же ткани, изготовленные из полиэфирных волокон, достаточно эластичны, – пояснила председатель правления СРО «Национальное объединение предприятий легкой промышленности QazTextileIndustry» Гульмира Уахитова.Безусловно, выпуск полиэфирных волокон расширяет возможности бизнеса по увеличению ассортимента продукции текстильных предприятий отрас­ли. Как утверждают швейники, новое производство будет способствовать сокращению импорта отдельных видов тканей.

– Сейчас оно находится на стадии запуска, поэтому в эти дни мы информируем наших потенциальных партнеров о целесообразности развития данного направления, которое придаст импульс предприя­тиям перерабатывающей отрасли и в целом развитию экономики замкнутого цикла, – рассказала Гульмира Уахитова.

В настоящее время прорабатываются вопросы производст­венной кооперации между предприятиями легкой промышленности и отечественными переработчиками пластиковых отходов (ПЭТ).

– Завод ТОО Green tecnology industries будет получать сырье для производства штапельного волокна, а казахстанские предприятия легкой промышленности – отечественное волокно высокого качества, – сообщила Гульмира Уахитова. – Соответст­венно, на выходе наши потребители будут обеспечены продукцией по доступным ценам. Полиэфирное волокно можно использовать также для выпус­ка нетканых материалов. Речь идет о техническом текстиле, а также геотекстиле, используемом в строительстве, аграрном секторе, ремонте и строительстве автодорог. Что касается легкой промышленности, то здесь оно применяется в производстве нитей и тканей, используемых для пошива одеял, изготовления мебельной обивки, подушек, детских игрушек и много чего другого.

И снова о замещении импорта

По словам Гульмиры Уахитовой, ранее, до 2019 года, сырьевые и швейные компании республики, объединившись в консорциум «Жасампаз», достаточно успешно создавали совместный продукт и 3 года держали цены без изменений, несмотря на рост валютного курса. Однако кому-то это, по-видимому, показалось невыгодным, поскольку, в соответствии с новым законодательством о государственном оборонном заказе, консорциумы были исключены из него как исполнители. Соответственно, оказался закрытым доступ для участия в нем и отечественным сырьевым компаниям.

С 2020 года форма казах­станских силовиков шилась из импорт­ных тканей, а отечественные производители тем временем оставались без работы.

– Сегодня настали те самые времена, когда всем стало предельно понятно, что выгоднее все же поддерживать своих производителей, а не импортировать, – говорит глава QazTextileIndustry. – Основа эффективной экономики – это производственная кооперация, реализуемая через механизм консорциумов. Необходимо срочно исправить непростительную ошибку в действующем законодательстве.

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