Учителям и шахтерам восстановили статус застрахованных в системе ОСМС

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В ФСМС пояснили коллизию, которая привела к потере статуса. Чтобы застраховаться в ОСМС, нужно иметь платежи за 12 месяцев, без пропусков.

На время пандемии ввели норму по сохранению статуса за работником при двух пропущенных платежах. Так, при отпуске свыше 30 дней работодатели оплачивали взносы за два месяца одним платежом, но работники оставались застрахованными. В октябре 2023 года эта норма утратила силу.



В 2023 году Фондом социального медицинского страхования были сформированы списки незастрахованных работников, у которых отсутствовали один или два платежа за последний год. В результате свыше 221,8 тысяч человек восстановлены в своих правах. В их числе 14,8 тысяч работников по Карагандинской области.



Как отметил заместитель председателя правления ФСМС Айдар Нуралиев на совещании в Карагандинской области, сегодня в этом вопросе поставлена точка.



Вместе с тем, Фонд совместно с Минздравом и Минтруда, комитетом госдоходов проводит разъяснительную работу среди бухгалтеров организаций.

– Если человек работает более года, он должен быть застрахован. Прошу провести обучение своих сотрудников, чтобы не допустить повторного инцидента. Мы, в свою очередь, будем давать пояснения по вносимым поправкам и оставаться на связи с вами, – подчеркнул Айдар Нуралиев.

При этом в правила исчисления (удержания) и перечисления отчислений и (или) взносов на ОСМС вносится дополнительная норма, детализирующая механизм платежей за период длительных отпусков. Проект приказа находится на согласовании в компетентных госорганах.

В пресс-службе ФСМС пояснили на примере: допустим, отпуск работника составил 56 дней – с 1 июля по 25 августа. Сумма отпускных – 850 тыс. тенге: за 31 день июля – 470 тыс. тенге, за 25 дней августа – 380 тыс. тенге. С этих доходов нужно уплатить взносы и отчисления на ОСМС за каждый месяц в отдельности.



Представители КГД отметили, что распределение отчислений в ОСМС по месяцам в таком случае не влияет на расчет ИПН и соцналога, а также на порядок предоставления декларации. Официальное разъяснение КГД фонд направил в Национальную палату предпринимателей и работодателям.



В завершение встречи Айдар Нуралиев отметил, что фонд всегда открыт к диалогу и при необходимости его экспертами проводятся разъяснения с выездом на предприятия или в онлайн-формате.