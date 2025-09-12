Основа инновационного развития
Нажия Калишева, доктор юридических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби
Послание Президента направлено на осуществление задач, поставленных в Национальном плане развития нашей страны до 2029 года. Его основная часть посвящена вопросам социально-экономического развития, реализации новых положений Конституции путем скорейшего принятия Парламентом закона о банках, Налогового, Цифрового кодексов, программы комплексной модернизации политической системы. Так, в Казахстане будет создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое появится на базе МЦРИАП.