Нажия Калишева, доктор юридических наук, доцент КазНУ им. аль-Фараби

Послание Президента направлено на осуществление задач, поставленных в Национальном плане развития нашей страны до 2029 года. Его основная часть посвящена вопросам социально-экономического развития, реализации новых положений Конституции путем скорейшего принятия Парламентом закона о банках, Налогового, Цифрового кодексов, программы комплекс­ной модернизации политической системы. Так, в Казахстане будет соз­дано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое появится на базе МЦРИАП.

Лейтмотив выступления Президента – обозначение курса для реформ и всей работы госаппарата. Озвученные задачи превращаются в планы Правительства, министерств, акиматов.

В силу масштабности документа хотелось бы остановиться на теме развития искусственного интеллекта. Ранее, на совещании по вопросам развития ИИ, Президент уже сделал акцент на том, что сейчас в мире происходят значительные технологические изменения, связанные со стремительным внедрением искусственного интеллекта. Глава государства предложил активно работать в этом стратегическом направлении, считая эту сферу одной из важнейших.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в сфере развития ИИ обост­ряется глобальная конкуренция, и привел примеры ведущих стран мира, которые уже представили стратегические документы, где искусственный интеллект признается важнейшим инструментом технологического, экономического и оборонного лидерства. Например, стратегия America’s AI Action Plan, представленная администрацией действующего Президента США, или инициированное Китайской Народной Республикой создание Глобальной организации по сотрудничеству в сфере ИИ, главная цель которой – продвижение многостороннего подхода к управлению искусственным интеллектом, сокращение цифрового разрыва.

Казахстан же нацелен стать цифровым хабом в Евразии, для чего необходимо перейти к конкретным действиям, принимать взвешенные решения по ускорению создания единой национальной цифровой экосистемы и при этом строго контро­лировать их реализацию.

Глава государства считает, что в ближайшие годы Казахстан должен стать цифровым государством, а искусственный интеллект – движущей силой развития всех отраслей. По его мнению, ИИ – основа инновационного развития и цифровой независимости нашей страны, но для этого нужно ускорить разработку и принятие системного документа по развитию искусственного интеллекта и цифровой трансформации государства.

Цифровой кодекс станет частью нового цифрового уклада с целью установления векторов прозрачнос­ти, то есть открытости и доступности информации о деятельности организации или власти для граждан и других заинтересованных сторон, и «человекоцентричности» – подхода, при котором в центре внимания находятся потребности, ценности и интересы человека, а организация стремится создать условия для его развития и самореализации. Для этого надо привлечь международные компании и авторитетных экспертов.

Президент поручил Правительству разработать комплекс мер по экс­портной поддержке отечественных ИИ-стартапов, включая перезагрузку института «цифровых послов», создание эффективной инновационной экосистемы для талантливой молодежи, открытие структур и исследовательских центров, которые будут способствовать быстрой реализации новых инициатив.

Отрадно, что на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби открыт Международный институт и Центр робототехники «Цифровые технологии и робототехника». Это результат стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. Институт и центр призваны стать крупным кластером в сфере образования, научных исследований и инноваций. Кроме того, планируется создание стартапов и инновационных компаний.

Для того чтобы Казахстан был признан цифровым хабом Евразии, важно укреплять международные связи в сфере цифровых технологий. Развитие искусственного интеллекта – задача стратегического значения для нашей страны.

