Основа роста – средний класс

Астана составляет одну из семи ценностей национальной идеи «Мәңгілік Ел», озвученной Главой государства в Послании народу Казахстана, отметил аким, подчеркнув при этом возросшую роль главного города в динамичном развитии страны.

Прочный фундамент, по словам И. Тасмагамбетова, был заложен в прошлом году. Валовой региональный продукт составил 2 трлн. 700 млрд. тенге, промышленными предприятиями города выпущено продукции и оказано услуг на сумму свыше 263 млрд. тенге. Руководствуясь долгосрочными перспективами и приоритетами, акимат Астаны поставил задачу к 2020 году довести долю сферы услуг в структуре ВРП до 80%.

– Столица стремительно растет, а сфера услуг не всегда успевает за данным процессом. Для нас важно, чтобы малый и средний бизнес работал диверсифицированно, отвечал современному принципу «шаговой доступности» и расширял сетевую, филиальную деятельность. Поэтому государство всемерно поддерживает бизнес-инициативы и кредитует предпринимателей, – сообщил И. Тасмагамбетов. По его словам, только в 2013 году по Государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» реальную помощь получили свыше 6 тыс. бизнесменов.

Продолжая тему предпринимательства, Имангали Тасмагамбетов заметил, что сегодня малый и средний бизнес генерирует развитие среднего класса, формированию которого Президент страны придает стратегическое значение, видит в нем опору государства.

– Уже сегодня 67% налоговых поступлений в городской бюджет приходится на долю субъектов малого и среднего бизнеса. Объем произведенной ими продукции по итогам прошлого года составил 1 триллион 200 миллиардов тенге, – проинформировал спикер. – К 2017 году у нас есть все возможности увеличить количество субъектов МСБ до 60 тысяч единиц.

Для реализации инновационных программ в Астане создан Индустриальный парк со всеми техническими условиями для полноценной работы инвесторов. За последние три года здесь было выпущено продукции и услуг на сумму свыше 120 млрд. тенге, а это 45% в общегородском объеме. Если в 2010 году объем промышленного производства города составлял 111 млрд. тенге, то с вводом объектов парка данный показатель вырос в два раза, достигнув в нынешнем году 263 млрд. тенге.

Как отметил аким, уже к 2017 году объем выпущенной предприятиями Индустриального парка продукции ежегодно будет составлять порядка 250 млрд. тенге, планируется создать свыше 8 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, объем налоговых поступлений в государственную казну увеличится в 4 раза и составит порядка 70 млрд. тенге, доля казахстанского содержания в товарах и производимых услугах достигнет 70%.

Большой фронт работы предстоит в ближайшее время выполнить в области развития городской инфраструктуры. Проект БРТ – скоростные автобусы, курсирующие по специально выделенным полосам, – новый амбициозный проект, который позволит разгрузить систему общественного транспорта и подготовить столицу к принятию гостей ЭКСПО-2017. В июне текущего года начнутся строительные работы по первой линии БРТ, которые планируется завершить в 2016 году. Кроме важного логистического результата, проект даст эффект в виде создания новых рабочих мест.

В ходе встречи акима с населением в центре внимания оказались и вопросы социальной сферы. В частности, И. Тасмагамбетов пояснил, что суммы выплат по детским и социальным пособиям, адресной социальной помощи будут повышены с 1 апреля 2014 года не на 12%, а на 16% – в рамках реализации поручений Президента Казахстана по социальной поддержке населения после корректировки обменного курса тенге. Сегодня в столице такую помощь получают 3 999 человек.

Аким Астаны напомнил и о других системных поручениях Главы государства, озвученных на расширенном заседании Правительства, состоявшемся 14 февраля текущего года, в том числе об увеличении на 10% размера стипендий студентам и, с учетом повышения с начала текущего года, росте размера пенсий до 14%.

С 1 апреля также на 10% повысится зарплата гражданских служащих, занятых в государственных учреждениях, а их в Астане насчитывается свыше 24 тыс. человек, и работников национальных компаний, занятых на производстве.

Вместе с тем, сказал И. Тасмагамбетов, значительная доля из 1 трлн. тенге, выделяемого по поручению Главы государства из Нацфонда в 2014 и 2015 годах для обеспечения реального сектора экономики кредитными ресурсами, будет доступна малому и среднему бизнесу столицы.

По поводу корректировки обменного курса тенге аким отметил ее положительное влияние на национальную экономику. В частности, это будет способствовать сдерживанию роста импорта продукции, оживлению внутреннего рынка и поддержке отечественных производителей, а также сохранению золотовалютных резервов государства. Кроме того, увеличение доходов экспортеров и государственного бюджета позволит привлечь в казахстанскую экономику дополнительные финансовые ресурсы, а заработанные на экспорте средства государство в свою очередь сможет вновь вкладывать во внутренний рынок.

После выступления акима мик­рофон перешел в руки горожан. Люди говорили о наболевшем, делились проблемами, благодарили акимат за проделанную работу, задавали самые животрепещущие вопросы. Один из них – как отразится девальвация на кошельках рядовых граждан? В своем ответе столичной пенсионерке аким заверил, что оснований для глобального беспокойства нет.

– Безусловно, определенный промежуток времени нам будет сложно, но уверяю вас, что скоро мы пройдем этот этап. Зато новый импульс получит развитие страны, – сказал И. Тасмагамбетов.

Среди тех, кто ушел со встречи с большой надеждой и благодарностью, – 90-летний ветеран Великой Отечественной войны, которому И. Тасмагамбетов обе­щал в течение месяца помочь решить вопрос с жильем.

Гуляим ТУЛЕШЕВА

фото Игоря БУРГАНДИНОВА