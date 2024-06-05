Основную причину износа дорог назвали в Минтранспорта

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Нагрузку на дорожное полотно дают самосвалы и прочий грузовой тяжеловесный автотранспорт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство транспорта

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Порядка 60 тысяч самосвалов зарегистрировано на территории нашей страны. Из них, согласно статистике, на сегодняшний день на дорогах общего пользования курсирует порядка 40 тысяч самосвалов китайского производства, которые перевозят инертные грузы с перегрузом.

«Их вес превышает почти в два раза предельно-допустимые нормы для нагрузки на асфальтовое полотно. Так, к примеру, при допустимой нагрузке в 25 тонн, самосвалы перевозят груз с общей массой 35-40 тонн. Это — сверхнормативная нагрузка, которая приводит к преждевременному износу дорожного полотна и является одним из разрушающих факторов», - говорится в сообщении. 

Кроме тяжелых карьерных грузовиков по дорогам осуществляют проезд автотранспортные средства и других типов, которые также имеют большую весовую нагрузку на автодорогу. В их числе, бетоносмесители, автокраны и другие тяжеловесные авто.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2022 года был принят закон, определяющий порядок установки и функционирования автоматизированных станций измерения. Данный закон обязывает автомобили с грузоподъемностью свыше 12 тонн проезжать через измерительные станции, объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться. При этом за нарушение требований  предусмотрено административное наказание.

«Для обеспечения должного транспортного контроля планируется значительно увеличить количество автоматизированных станций измерения. Уже в этом году на въезде в столицу установлены 6 новых автоматизированных станций. В настоящий момент они работают в пилотном режиме», - сообщили в МТ РК.

По словам сотрудников ведомства транспортного контроля, данными мерами планируется решить вопросы контроля за проездом тяжеловесных автомобильных транспортных средств и минимизировать коррупционные риски при транспортном контроле.

#транспорт #дороги #Минтранспорта #самосвалы

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