На рассмотрение депутатов в первом чтении вносится законопроект «О рейтинговой деятельности» с сопутствующими поправками. Документ разработан в соответствии с Концепцией развития финансового сектора РК до 2030 года, утвержденной Указом Президента от 26 сентября 2022 года. Законопроект направлен на формирование правовых и институциональных основ рейтинговой деятельности, создание условий для развития локального рынка рейтинговых услуг, а также обеспечение прозрачности и независимости кредитных рейтинговых агентств. Предусматривается внедрение комплексных норм, закрепляющих принципы добросовестности, качества и прозрачности работы, установление требований к методологии и капиталу агентств, а также регулирование вопросов признания международных и иностранных рейтинговых агентств, управления конф­ликтами интересов и государственного надзора в данной сфере.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам науки, направленные на соз­дание эффективной правовой базы для долгосрочного и устойчивого развития науки и инноваций. В частности, преду­сматриваются механизмы концентрации научных и технологических ресурсов, развития высокотехнологичных производств и повышения инвестиционной привлекательности научной сферы, в том числе посредством создания и развития наукоемких территорий.

В проекте повестки и новые законопроекты об охране селекционных достижений с сопутствующими поправками, иниции­рованные депутатами Мажилиса, которые будут приняты в работу профильным комитетом для подготовки заключений.