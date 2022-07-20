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Экономика , Общество
Особняк и участок с вертолетной площадкой: имущество ОПГ на миллиард тенге изъяли в Алматы

В рамках работы по возврату государственных активов в Алматы изъято имущество лжепредпринимателей на сумму более 1 миллиард тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города. 

Так, в 2017 году приговором суда за лжепредпринимательство и обналичивание денежных средств осуждена организованная преступная группа.

"Создав 86 лжепредприятий, преступники обналичили более 87 миллиардов тенге, тем самым уклонившись от уплаты налогов на 27,7 миллиарда тенге. Добытые преступным путем денежные средства они вовлекли в законный оборот путем приобретения имущества", – говорится в сообщении.

Приговором суда в пользу государства подлежали конфискации два земельных участка общей площадью 1,4 га с жилым строением почти на 1,3 тысячи кв.м. в одном из престижных районов города. На одном из участков расположена вертолетная площадка. Приблизительная рыночная стоимость объектов составляет более 1 млрд тенге.

Как установили прокуроры, для увода данного имущества от конфискации преступники реализовали "серую" схему. Земельные участки были отчуждены отцу одного из осужденных лиц. В последующем недвижимость реализовывалась еще четыре раза между аффилированными между собой лицами с изменением конфигурации земельного участка для уклонения от исполнения приговора суда.

"В результате ряда мнимых сделок имущество документально было возвращено дочери одного из осужденных лиц. Кроме того, для реализации такой схемы одним из промежуточных собственников был умышленно заключен мнимый брачный договор для сохранения имущества. Прокуратура Бостандыкского района Алматы обратилась в суд с требованием признания всех указанных сделок и брачного договора недействительными", – отмечается в сообщении. 

В результате многочисленных судебных процессов иски надзорного органа удовлетворены в полном объеме.

Данные меры позволят изъять в пользу государства дорогостоящее имущество.

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