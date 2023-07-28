Особняк с историей

Сюда горожане обязательно ведут гостей. И, пожалуй, у каждого семейчанина в свадебном альбоме есть фотография на фоне этого здания. Сейчас здесь расположен уникальный музей имени семьи Невзоровых, а в конце XIX века этот двухэтажный особняк принадлежал купцам Степановым. Строительство его началось в 1876 году, а завершилось в 1878–1879 годах. По проек­ту было предусмотрено два больших жилых корпуса, а третий был предназначен для винного склада, ведерной и квартиры управляющего этим складом.

Согласно архивным документам, именно в этом доме с 25 июля по 7 августа 1889 года останавли­вался знаменитый французский путешественник Габриэль Бонвало и сын герцога Шартрского, принц Генрих Орлеанский. В одном из документов прямо было записано: «остановились в лучшей квартире города – доме вдовы Степановой».

Уже в те годы особняк стал культурным центром. Пока купец Федор Степанов занимался коммерцией, его супруга Евгения Петровна обставила особняк европейской мебелью, приобрела редкие картины и рояль. В доме были даже специальный зал и сцена для проведения домашних балов и спектаклей.

В июле 1873 года в Семипалатинске было открыто Дамское попечительное о бедных общест­во, инициаторами соз­дания которого выступили 12 семипалатинских дам во главе с супругой военного губернатора области Лидией Полторацкой, в их числе была и Евгения Степанова. Женщины на собственные средства заботились о нищих и сиротах. Они объявляли сбор пожертвований и устраивали благотворительные концерты и театральные постановки.

В сохранившихся в краеведческом музее номерах местной газеты «Семипалатинские областные ведомости» за 1887 год есть опубликованные отчеты о проведении благотворительных литературно-музыкальных и музыкально-вокальных вечеров в доме Степановых с бесплатным предоставлением хозяевами роя­ля и освещения.

В июле 1890 года в Семипалатинске учреждается Общество любителей музыки и драматического искусства в составе 24 человек, одной из них была и Евгения Степанова.

После смерти Евгении Петровны рояль в доме Степановых затих, а приемный сын Степановых Михаил, дождавшись официального вступления в наследство в мае 1897 года, буквально через пять месяцев продал дом усть-каменогорскому мещанину Ефиму Щеглову за 30 тысяч рублей. Новый хозяин вскоре умирает, и опекун над его имуществом и детьми отдал это сооружение в аренду на пять лет под помещение открываемого Семипалатинского окружного суда. Затем аренда была продлена.

О судьбе коллекции картин и мебели семьи Степановых ничего неизвестно. А в 1915 году здание перепланировали под госструктуру – соединили пристройкой два здания, обустрои­ли кабинеты и провели паровое отопление вместо печного. В 20-х годах прошлого века окружной суд переименовали в губернский. Он занимал лишь два из трех сущест­вовавших в комплексе зданий. С 1925 года и по сей день значительных изменений здание не претерпело, лишь добавились колонны перед центральным входом. В 70-е годы прошлого столетия областное управление внутренних дел во дворе дома выстроило здание, в котором разместились ведомственный зал заседаний, столовая и лаборатория.

Как все начиналось

Новая жизнь в этом здании началась в 1998 году. А этому предшествовало несколько событий, произошедших в Семипалатинске.

«История началась в 1984 году, когда первый секретарь Семипалатинского горкома партии Николай Ульянов со свойственным ему энтузиазмом взялся за дело. Художник в тайне, романтик в душе, бывший летчик, он грезил о картинной галерее в городе Семипалатинске. Набережную он уже построил, Центральную площадь с грандиозным памятником работы знаменитого тогда скульптора соорудил, а газоны вокруг покрылись великолепными розариями. Черенки роз он собственноручно привозил в чемоданах. Пришло время музея», – написала в одной из своих статей, посвященных истории музея, директор Татья­на Стромская.

В 1985 году в областном крае­ведческом музее открылся художественный отдел, который через год обрел статус музея изобразительного искусства. Основную ставку в своей работе он делал на собрание работ казахстанских авторов. Было много поездок по Казах­стану, сотрудники музея работали с художниками, посещали их мастерские, вели большую переписку с музеями со всего Советского Союза. Некоторые из них делились с новичками своими богатыми фондами. Коллекция музея пополнялась. И сегодня фонд Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых насчитывает свыше пяти тысяч единиц хранения, из которых около трех тысяч – произведения казахстанских авторов. Это одна из богатейших коллекций казахстанского искусства в нашей стране.

Уже в 1986 году в музее стали появляться произведения мас­теров мирового искусства. Приобретенные в Москве, в частных коллекциях, а также полученные в дар от Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина картины и гравюры голландских, английских, французских, русских мастеров XVII–XIX веков представляли отдельно взятые эпизоды развития зарубежного и русского искусства.

Поистине судьбоносной для музея стала встреча с московским коллекционером Юлием Владимировичем Невзоровым в 1986 году. Обладатель крупного собрания произведений искусства, Юлий Владимирович Невзоров среди музейщиков страны был известен тем, что охотно предоставлял свою коллекцию для экспонирования. Она побывала в 15 городах Советского Сою­за: Минске, Новосибирске, Томске, Омске, Иркутске, Улан-Удэ, Кисловодске, Виннице и других. И в каждом городе оставались подарки. В семипалатинском музее семья Невзоровых оставила практически всю выс­тавку, за исключением двух работ, с которыми они не смогли расстаться. Потом были еще подарки, и в целом семья Нев­зоровых передала в дар музею 569 произведений искусства, среди которых 177 произведений живописи.

Коллекция пополнялась, музей расширялся – и нужно было новое помещение. В 1998 году музей обрел новый дом – тот самый особняк купцов Степановых и стал известен под именем Музея изобразительных искусств им. семьи Невзоровых.

Хранители искусства

В декабре этого года музею исполнится 35 лет. Более тридцати лет сплоченным творческим коллективом музея руководит Татьяна Александровна Стромская. Искусствовед не только по образованию, но и по призванию, все эти годы она вместе с коллегами собирает работы художников Казахстана, пополняет запасники музея уникальными произведениями живописцев стран ближнего и дальнего зарубежья.

Семейчане любят приходить сюда на выставки, перформансы, концерты, конкурсы, акции «Ночь в музее». Юные горожане с удовольствием проводят время в художественной студии или на пленэрах.

На втором этаже музея есть постоянная экспозиция. Специалисты знают историю каждого полотна. К примеру, в первом зале собрана коллекция западно-европейской живописи. Здесь можно увидеть полотна художников из Франции, Швейцарии, Голландии.

Кроме картин Юлием Невзоровым также были приобретены предметы археологии, найденные на раскопках древнего

города Пантикапей, и их он тоже преподнес в дар музею. Находка датируется VI–IV веками до н. э.

В зале русской живописи можно увидеть работы художников XVIII века. Именно в это время в Санкт-Петербурге открылась Академия художеств. В этом зале хранится картина «Преподношение скипетра», у которой очень интересная история. Автор полотна Иван Акимов написал ее по заказу семьи камергера Мятлева. Картина долго хранилась в семье заказчика, и ее передавали из поколения в поколение. Известно, что написана она была до 1792 года. Перед началом Великой Отечественной войны Юлий Невзоров увидел в Ленинграде у одной старушки картину размером 107 на 160 сантиметров. Конечно, это полотно сразу же заинтересовало коллекционера. Но владелица картины наотрез отказалась ее продавать, так как она была семейной реликвией. Позже, уже после войны, Невзоров увидел у одного коллекционера несколько похожих между собой картин небольшого формата. Оказалось, что наследники продали картину в годы войны, а новый хозяин разрезал ее на 15 частей, чтобы продать подороже. Юлий Владимирович хотел отыскать все фрагменты и восстановить картину. Но ему удалось найти лишь пять. Четыре хранятся в Художественном музее его родного города – Иркутска. А фрагмент «Новгородский князь Рюрик, поручающий при кончине своей младенца, сына своего Игоря, и вместе княжение – сроднику своему Олегу» является частью экспозиции в музее Семея.

Притягивает взгляд полотно Сильвестра Щедрина «Вид в окрестностях Неаполя при закате солнца». Картина написана в 1929 году, в последний год жизни художника. В Неаполе Щедрин находил неистощимый источник для творчества и особенно часто писал с натуры. Именно о нем говорят как о художнике, сломавшем все стереотипы в живописи, существовавшие до него. В поисках новых поэтичес­ких видов он «скитался на осле из стороны в сторону», стремясь побывать там, где «ни одна ландшафтная нога не ступала». Несмотря на прогрессирующую болезнь, он неустанно писал. В одном из писем брату, незадолго до смерти, художник рассказал о выполненных им восьми картинах окрестностей Неаполя. Одна из них бережно хранится в коллекции музея им. семьи Невзоровых.

В начале XIX века кроме пейзажей, сюжетных работ писали и портреты. В основном портре­тирования были удостоены знатные люди. Одним из первых мас­теров, ставших писать крес­тьян, был Алексей Венецианов. Он много работ посвятил жизни, быту, работе в поле. Одна из таких сцен – в его работе «Гадание на картах». Причем художник напи­сал две похожие одноименные картины. Одна хранится в Семее, а другая – в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге.

В экспозиции можно увидеть работы известного русского портре­тиста Василия Тропинина, живописца Алексея Боголюбова, пейзажи Арсения Мещерского.

А в зале, где хранятся работы русских художников второй половины XIX века, вы останетесь под впечатлением от работ всемирно известных художников-передвижников: Ивана Крамского, Николая Ге, Архипа Куинджи, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Юрия Клевера.

Юрий Клевер, как и Иван Шишкин, писал на природную тематику. Зимние закаты, говорят искусствоведы, он писал с закрытыми глазами. В музее Семея хранится его работа «Пейзаж». Своим появ­лением в городе на Иртыше картина «обязана» док­тору Бобову – основателю медицинского института в Семипалатинске. В начале 30-х годов прошлого столетия он назывался физиоинститутом. Доктор Бобов привез много картин из России, где они – неизвестно, а «Пейзаж» висел в конференц-зале физиоинститута. Но однажды случился пожар, и кто-то выбросил картину в окно. Затем ее переда­ли в Цент­ральную городскую больницу. Долгие годы к картине никто не проявлял интереса. Но один из местных художников увидел работу и разглядел подпись, «Пейзаж» затем передали в музей им. семьи Невзоровых.

Можно долго перечислять фамилии известных художников и показывать их работы. А можно однажды просто заглянуть в музей. Но поверьте, одного раза вам будет мало. Сюда хочется приходить еще и еще, слушать историю картин, биографии живописцев, узнавать о современных художниках, участвовать в различных акциях и осознавать, что уникальное наследие хранится в твоем родном городе.