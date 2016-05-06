ОССБ: Памятник погибшим на таджико-афганской границе воинам открыт в Астане
Азамат Сыздыкбаев
В Астане на базе войсковой части 6636 воздвигнут памятник героям, погибшим в афганской войне и в результате боевых действий на таджико-афганской границе, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Как рассказал председатель Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)", гвардии подполковник Мурат Мухамеджанов, первый подобный памятник был поставлен в столице Таджикистана по инициативе президента страны Эмомали Рахмонова.
По словам Мурата Мухамеджанова, этот памятник установлен в парке в Душанбе при участии в торжественном мероприятии Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и матерей погибших солдат. В Казахстане же первый памятник погибшим в результате боевых действий на таджико-афганской границе воинам появился в Кызылорде. Затем монументы появились в Астане, на площади Отан-ана, в Шымкенте, в парке, в Атырау в парке Победы и теперь в столичной войсковой части Национальной гвардии РК.
"Под эгидой 25-летия Независимости Казахстана мы проводим 25 мероприятий военно-патриотической направленности. Председателем Мажилиса Парламента РК Бактыкожой Измухамбетовым, бывшим акимом Атырауской области, было выделено 248 млн тенге на воздвижение бронзовой фигуры высотой 4 метра, самой стелы – 10 метров. Это самый высокий памятник в СНГ. Аким Мангистауской области Алик Айдарбаев выделил участок земли размером 115 на 50 метров, где также будет воздвигнут памятник в виде композиции из трех воинов – военнослужащего внутренних войск, десантника и пограничника", – сообщил председатель Союза ветеранов таджико-афганцев.
В мероприятии приняла участие и мать Ербола Бекебаева – одного из погибших в тот роковой день солдата.
"Дорогие воины и офицеры, вы никогда не забываете тех, кто погиб в тот день, и их несчастных матерей. Хотя с того злосчастного дня прошло уже более 21 года. Отдельное спасибо за светлую память наших детей Мурату Мухамеджанову, Айтугану Кузербаеву, Шукуржану Кульжанбекову и всем остальным членам Союза. Пусть те, кто сейчас служит во благо нашей Родины, всегда будут здоровы и счастливы. Пусть ваши матери никогда не прольют горьких слез", – пожелала Жанат Бекебаева.
По словам Мурата Мухамеджанова, на сегодня действуют 20 филиалов Республиканского общественного объединения "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)".
"Его участники – ветераны в возрасте 35–40 лет, они включены в работу по воспитанию молодежи. Сегодня мы на территории Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областей и города Семей открыли региональные военно-патриотические клубы "Кайсар", в которых занимаются дети. В частности, в Актау функционируют 8 военно-патриотических кружков и клубов, а также впервые открыт военно-патриотический центр, где дети изучают военное дело и учатся обращаться с оружием, а также заниматься рукопашным боем", – отметил подполковник.
"Уважаемые воины-"афганцы", ветераны боевых действий на таджико-афганской границе, военнослужащие Национальной гвардии, матери наших погибших на таджико-афганской границе солдат. Я хотел бы выразить огромную признательность командованию части 6636 от имени Республиканского Союза участников боевых действий на таджико-афганской границе, которые проводят такую мощную акцию под девизом "Чтим и помним наших героев".
В рамках Фонда Первого Президента РК – Лидера нации Нурсултана Назарбаева наш Республиканский союз победил в Ярмарке социальных идей и проектов. Такая акция будет проводиться по всем нашим филиалам во всем Казахстане", – подвел итоги Мурат Мухамеджанов.
Мероприятие завершилось торжественным возложением венков к новому памятнику. Новый мемориал будет служить светлой памятью отважным казахстанским воинам, которые сложили свои головы во имя Родины в мирное для страны время.