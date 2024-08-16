Останки женщины с сокровищами в руках обнаружили в Помпеях

Lifestyle
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Айман Аманжолова
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Она спасала свои сокровища от извержения вулкана

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Помпеях в закрытой комнате были обнаружены останки двух влюбленных, а также клад с монетами и украшениями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Двух влюбленных нашли в секторе раскопок под номером IX в закрытой комнате одной из вилл. Об этом пишет CNN.

Археологи, ведущие раскопки, считают, что это помещение использовалось как спальня на время ремонта в остальных помещениях. Женщину нашли лежащей на кровати. В руках она сжимала небольшой ящик с золотыми, серебряными и бронзовыми монетами, а также золотыми и жемчужными серьгами.

«Эта комната была выбрана в качестве убежища, пока они пережидали падение камней и пепла, которые постепенно заполняли открытые пространства в остальной части дома в течение нескольких часов», — сообщили археологи.

В конце концов, влюбленных погубил пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород, которые накрыли город после извержении вулкана.

В комнате также обнаружили бронзовые, стеклянные и керамические предметы. На полу был найден большой бронзовый канделябр. В секторе IX оказались и другие интересные находки, включая пекарню и комнаты, украшенные сложными фресками. При этом первоначально раскопки в этом секторе начали, чтобы предотвратить обрушение внешнего периметра участка.

Извержение Везувия произошло в Помпеях в 79 году нашей эры. В то время там проживало около 20 тысяч человек. Большинство жителей были погребены под пеплом и лавой.

 

#вулкан #раскопки #сокровища #Помпеи

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