Остановить деградацию почв

По данным МСХ, в настоящее время на территории республики в обороте находится 117,7 млн га земель, из которых 26,5 млн га – пашня, 83,9 млн га – пастбища, 2,4 млн га – сенокосы. Остальные 4,9 млн га отнесены к категории «прочие земли».

– Для Казахстана земля – это стратегический ресурс, обеспечивающий продовольственную безо­пасность. При этом под воздействием природных и антропогенных факторов угроза деградации земель по-прежнему сохраняется. В целях системного решения проблемы государством реализуется ряд комп­лексных мер, направленных, в том числе, на достижение нейтрального баланса деградации земель в рамках реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, – отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

По информации вице-минист­ра сельского хозяйства Азата Султанова, после перехода на принципиально новые стандарты аудита, специалисты ГИПРОЗема­ обновили электронные карты деградации земель на 53,5 млн га. Мониторинг всех 182 млн га сельхозугодий планируется завершить до 2029 года.

Важным инструментом в защите главного ресурса страны станет закон об охране почв, который в настоящее время рассматривается в Парламенте. Законопроект предусматривает обязательное агрохимическое обследование сельхозугодий каждые 3–5 лет, внедрение обязательного земельного паспорта с качественными характеристиками почв при предоставлении участков и полный перевод работы земельных комиссий и конкурсных процедур в цифровой онлайн-формат.

На сегодня в Казахстане завершена оцифровка 100% имею­щихся сельхозугодий. Созданы подробные цифровые карты с разделением по конкретным видам пашен, пастбищ и сенокосов.

Следующим этапом работы станет создание Единой цифровой платформы управления земельными ресурсами. По информации Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ, к 2027 году в систему платформы планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Это позволит в автоматическом режиме выявлять неиспользуемые участки, определять деградированные зоны, анализировать процессы эрозии и засоления почв, а также прогнозировать урожайность и точно рассчитывать потребность в удобрениях.

Важный шаг в борьбе с деградацией почв – пилотный проект по запуску системы углеродного мониторинга почв. Это позволит отслеживать динамику содержания углерода, повышать продуктивность полей и открывать новые взможнос­ти для привлечения в казахстанский АПК зеленых инвестиций.

Параллельно ведомство ведет работу по возврату земель, используемых с нарушением земельного законодательства. Так, с 2022 года в государственную собственность возвращено 15 млн га и перераспределено 11,3 млн га, из которых в общее пользование переданы 4,2 млн га. Дефицит пастбищ снижен до 3,5 млн га.

Ученые Казахстана ведут поис­ки методов и путей восстановления деградированных земель, повышения продуктивности кормовых угодий и укрепления кормовой базы животноводства в условиях засушливого климата. Эти усилия приносят результаты. Так, Уральская сельскохозяйственная опытная станция запатентовала новую технологию борьбы с деградацией и улучшения пастбищ в полупустынной зоне Западного Казахстана.

По итогам заседания коллегии Айдарбек Сапаров дал ряд поручений по активизации реализации дорожной карты по борьбе с эрозией почв и утверждению актуальных планов управления пастбищами вокруг сельских населенных пунктов. Акиматам областей поручено обеспечить полное вовлечение возвращенных государству сельхозугодий в оборот, активизировать работу по развитию животноводства с вовлечением крупных землепользователей, занимающихся растениеводством, в целях обеспечения круглогодичной занятости сельского населения, сообщила пресс-служба МСХ РК.