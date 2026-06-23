Остановить деградацию почв

Сельское хозяйство
Бек Нигметов

На заседании коллегии Министерства сельского хозяйства рассмотрели актуальные вопросы модернизации сис­темы мониторинга почв для борьбы с деградацией земель.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным МСХ, в настоящее время на территории республики в обороте находится 117,7 млн га земель, из которых 26,5 млн га – пашня, 83,9 млн га – пастбища, 2,4 млн га – сенокосы. Остальные 4,9 млн га отнесены к категории «прочие земли».

– Для Казахстана земля – это стратегический ресурс, обеспечивающий продовольственную безо­пасность. При этом под воздействием природных и антропогенных факторов угроза деградации земель по-прежнему сохраняется. В целях системного решения проблемы государством реализуется ряд комп­лексных мер, направленных, в том числе, на достижение нейтрального баланса деградации земель в рамках реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, – отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

По информации вице-минист­ра сельского хозяйства Азата Султанова, после перехода на принципиально новые стандарты аудита, специалисты ГИПРОЗема­ обновили электронные карты деградации земель на 53,5 млн га. Мониторинг всех 182 млн га сельхозугодий планируется завершить до 2029 года.

Важным инструментом в защите главного ресурса страны станет закон об охране почв, который в настоящее время рассматривается в Парламенте. Законопроект предусматривает обязательное агрохимическое обследование сельхозугодий каждые 3–5 лет, внедрение обязательного земельного паспорта с качественными характеристиками почв при предоставлении участков и полный перевод работы земельных комиссий и конкурсных процедур в цифровой онлайн-формат.

На сегодня в Казахстане завершена оцифровка 100% имею­щихся сельхозугодий. Созданы подробные цифровые карты с разделением по конкретным видам пашен, пастбищ и сенокосов.

Следующим этапом работы станет создание Единой цифровой платформы управления земельными ресурсами. По информации Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ, к 2027 году в систему платформы планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Это позволит в автоматическом режиме выявлять неиспользуемые участки, определять деградированные зоны, анализировать процессы эрозии и засоления почв, а также прогнозировать урожайность и точно рассчитывать потребность в удобрениях.

Важный шаг в борьбе с деградацией почв – пилотный проект по запуску системы углеродного мониторинга почв. Это позволит отслеживать динамику содержания углерода, повышать продуктивность полей и открывать новые взможнос­ти для привлечения в казахстанский АПК зеленых инвестиций.

Параллельно ведомство ведет работу по возврату земель, используемых с нарушением земельного законодательства. Так, с 2022 года в государственную собственность возвращено 15 млн га и перераспределено 11,3 млн га, из которых в общее пользование переданы 4,2 млн га. Дефицит пастбищ снижен до 3,5 млн га.

Ученые Казахстана ведут поис­ки методов и путей восстановления деградированных земель, повышения продуктивности кормовых угодий и укрепления кормовой базы животноводства в условиях засушливого климата. Эти усилия приносят результаты. Так, Уральская сельскохозяйственная опытная станция запатентовала новую технологию борьбы с деградацией и улучшения пастбищ в полупустынной зоне Западного Казахстана.

По итогам заседания коллегии Айдарбек Сапаров дал ряд поручений по активизации реализации дорожной карты по борьбе с эрозией почв и утверждению актуальных планов управления пастбищами вокруг сельских населенных пунктов. Акиматам областей поручено обеспечить полное вовлечение возвращенных государству сельхозугодий в оборот, активизировать работу по развитию животноводства с вовлечением крупных землепользователей, занимающихся растениеводством, в целях обеспечения круглогодичной занятости сельского населения, сообщила пресс-служба МСХ РК.

#заседание #сельское хозяйство #земля #МСХ #почва

Популярное

Все
Бюро Сената
Госслужащие соревновались в эрудиции
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»
Во имя интересов государства и граждан
Уголь, который может изменить промышленность
Многоуровневая система контроля
Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Лучшие производства года назвали в Улытау
Они первыми спешат на помощь
Золото в триатлоне
Возвращение к земле
Продолжая путь отца
За томами уголовных дел...
Для роста экспорта
Посадили и забыли
Медальный всплеск в Торонто
Труд за пределами статистики
«Актобе» забирает главный матч тура
Не только солнце, воздух и вода
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Должников пора призвать к ответу
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Зайцев взяли на контроль
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

Для роста экспорта
Возвращение к земле
В Казахстане обработали 1,3 млн га сельхозугодий против сар…
Агросектор наращивает объемы производства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]