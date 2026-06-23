Остановить деградацию почв Сельское хозяйство 23 июня 2026 г. 6:20 Бек Нигметов На заседании коллегии Министерства сельского хозяйства рассмотрели актуальные вопросы модернизации системы мониторинга почв для борьбы с деградацией земель. Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов По данным МСХ, в настоящее время на территории республики в обороте находится 117,7 млн га земель, из которых 26,5 млн га – пашня, 83,9 млн га – пастбища, 2,4 млн га – сенокосы. Остальные 4,9 млн га отнесены к категории «прочие земли». – Для Казахстана земля – это стратегический ресурс, обеспечивающий продовольственную безопасность. При этом под воздействием природных и антропогенных факторов угроза деградации земель по-прежнему сохраняется. В целях системного решения проблемы государством реализуется ряд комплексных мер, направленных, в том числе, на достижение нейтрального баланса деградации земель в рамках реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, – отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По информации вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, после перехода на принципиально новые стандарты аудита, специалисты ГИПРОЗема обновили электронные карты деградации земель на 53,5 млн га. Мониторинг всех 182 млн га сельхозугодий планируется завершить до 2029 года. Важным инструментом в защите главного ресурса страны станет закон об охране почв, который в настоящее время рассматривается в Парламенте. Законопроект предусматривает обязательное агрохимическое обследование сельхозугодий каждые 3–5 лет, внедрение обязательного земельного паспорта с качественными характеристиками почв при предоставлении участков и полный перевод работы земельных комиссий и конкурсных процедур в цифровой онлайн-формат. На сегодня в Казахстане завершена оцифровка 100% имеющихся сельхозугодий. Созданы подробные цифровые карты с разделением по конкретным видам пашен, пастбищ и сенокосов. Следующим этапом работы станет создание Единой цифровой платформы управления земельными ресурсами. По информации Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ, к 2027 году в систему платформы планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Это позволит в автоматическом режиме выявлять неиспользуемые участки, определять деградированные зоны, анализировать процессы эрозии и засоления почв, а также прогнозировать урожайность и точно рассчитывать потребность в удобрениях. Важный шаг в борьбе с деградацией почв – пилотный проект по запуску системы углеродного мониторинга почв. Это позволит отслеживать динамику содержания углерода, повышать продуктивность полей и открывать новые взможности для привлечения в казахстанский АПК зеленых инвестиций. Параллельно ведомство ведет работу по возврату земель, используемых с нарушением земельного законодательства. Так, с 2022 года в государственную собственность возвращено 15 млн га и перераспределено 11,3 млн га, из которых в общее пользование переданы 4,2 млн га. Дефицит пастбищ снижен до 3,5 млн га. Ученые Казахстана ведут поиски методов и путей восстановления деградированных земель, повышения продуктивности кормовых угодий и укрепления кормовой базы животноводства в условиях засушливого климата. Эти усилия приносят результаты. Так, Уральская сельскохозяйственная опытная станция запатентовала новую технологию борьбы с деградацией и улучшения пастбищ в полупустынной зоне Западного Казахстана. По итогам заседания коллегии Айдарбек Сапаров дал ряд поручений по активизации реализации дорожной карты по борьбе с эрозией почв и утверждению актуальных планов управления пастбищами вокруг сельских населенных пунктов. Акиматам областей поручено обеспечить полное вовлечение возвращенных государству сельхозугодий в оборот, активизировать работу по развитию животноводства с вовлечением крупных землепользователей, занимающихся растениеводством, в целях обеспечения круглогодичной занятости сельского населения, сообщила пресс-служба МСХ РК. #заседание #сельское хозяйство #земля #МСХ #почва