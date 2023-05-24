Осторожно: плитка отваливается!

Проблемная зона
37
Асет Сыздыков

Ответственность за техническое состояние домов в стране несут ОСИ, ПТ и КСК, но собственники квартир не всегда могут провести обследование проблемных конструкций.

коллаж Павла Цедилина

Последний случай в Актау, когда обрушился козырек подъезда и насмерть придавил человека, обнажил серьезную проблему. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. Но кто понесет ответственность?

Закон РК «О жилищных отношениях» (п. 1, ст. 32) гласит, что собственники квартир обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонтов.

То, что за техническое состоя­ние дома отвечают сами домо­владельцы в лице ОСИ и других форм управления, подтверждает главный специалист отдела жилищной инспекции района «Есиль» Астаны Ильяс Омаров. По его словам, объединение собственников квартир должно иметь инвентарный перечень общего имущества здания.

– Председатель совместно с советом дома обязаны производить осмотр общего имущества и составлять инвентарный перечень. В нем указывается техническое состояние каждого элемента: фасада здания, входных групп, лестничных маршей, крыш, подвалов, холлов, оборудования, – пояснил жилищный инспектор.

Но чтобы составить такой перечень, нужно провести полное техническое обследование дома. А такой возможности у жильцов просто-напросто нет. Поэтому без профессиональной организации не обойтись.

Как объясняет председатель одного из столичных ОСИ Анара Имандосова, чтобы нанять сервисную организацию, которая проведет техобследование, нужны немалые средства. В обслуживании у нее находится ЖК «Сайран», который она приняла в ноябре 2020 года.

– Чтобы содержать наш дом в надлежащем состоянии, нужно поднимать тариф на услуги ОСИ. Мы год держали сбор на уровне 39 тенге за квадратный метр. Так как здание перешло к нам не в самом лучшем состоянии и требовало серьезного ремонта, приш­лось поднять тариф до 59 тенге (на эксплуатационный счет) и 16 тенге (в накопительный счет на капремонт). Но и этих средств недостаточно, чтобы закрыть все потребности, – разводит руками руководитель объединения.

Поэтому часто ОСИ действует по принципу «что горит, то и делаем». Техобследование дома остается где-то на десятом месте. Отдельно ведутся целевые сборы на срочный ремонт, к примеру, крыши или теплового узла. Но в этом случае объединение сталкивается со стеной непонимания и даже возмущения жильцов.

– Каждый раз с боем собираем целевые сборы, – признается Анара Имандосова, – представьте, у нас 501 квартира, обходим каждую, проводим собрания, объясняем... Благодаря сборам полностью отремонтировали кровлю нашего дома, укрепили парапеты на крыше, провели ремонт в тепловых узлах, заменили магистральные трубы, готовимся к замене теплообменников... Если у нас остаются средства на счету по капремонту, то, конечно, направляем их на проблемные участки.

Неужели ОСИ остаются один на один с проблемами дома? Жилищный инспектор Ильяс Омаров заверяет, что это не так. Акимат проводит техобследование здания в трех случаях.

– Первый – когда происходит общий износ конструкции здания более чем на 60%. Второй – при наличии повреждений несущих и ограждающих конструкций предаварийного характера. Третий – после исчерпания зданием нормативных сроков эксплуа­тации, – прокомментировал экс­перт.

Простыми словами, жилищные инспекторы возьмутся за дом, если тот уже обветшал и находится в аварийном состоянии. По словам Ильяса Омарова, таких в столице около 200. Постепенно по мере планирования бюджета данные здания сносятся.

– У каждого инспектора есть список домов, которые требуют проведения техобследования. Отдельно ведется учет аварийных зданий. В моем районе два строения признаны аварийными. Мы держим их на особом контроле, тесно работаем с ОСИ. Конечно, заинтересованы в том, чтобы такие объекты снесли и построили новые здания, – отмечает Ильяс Омаров.

ОСИ – достаточно новый инс­титут, и с правоприменительной практикой им помогают юристы в сфере ЖКХ. Один из них – Шингиль Елеусинов. По его словам, если в доме имеется какой-то дефект, создающий угрозу обрушения, то не всегда ОСИ за свой счет должно устранять огрехи.

– На любой из элементов конст­рукции дома есть гарантийный срок, – говорит юрист, – если отваливается плитка фасада, необходимо истребовать у застройщика всю техническую документацию и выяснить срок службы отделки по гарантии. Если гарантия еще действует, нужно требовать у застройщика устранить нарушение.

Если вины застройщика нет, то ждать, пока сорвется плитка или обрушится шаткий подъездный козырек, не стоит. Шингиль Елеусинов рекомендует ОСИ такие проблемы как можно скорее устранять – демонтировать либо укрепить тот же козырек с соблюдением всех строительных норм.

– В международной практике действует страхование общего имущества дома. Да, оно слабо развито в нашей стране, но в случае форс-мажора, который повлечет ущерб третьим лицам, страховые компании могут выплачивать компенсации пострадавшим, – делится юридическим лайфхаком собеседник.

Кроме того, Шингиль Елеусинов уверен – в обследование домов должны вовлекаться гос­органы.

– По закону жилищная инспекция обязана провести техническое обследование ветхих и аварийных домов. А как быть со зданиями, которые не признаны аварийными, но там сыплется плитка или может обрушиться козырек подъезда? Когда ОСИ обращаются в госорганы с просьбой провести техобследование, последние обычно отписываются: «бюджетные средства не заложены, специалисты отсутствуют», – говорит юрист.

#Актау #строительство #ремонт #бюджет #ОСИ #кск #РК #ПТ #состояние домов #техобследование

Популярное

Все
Первая свадьба на велосипедах прошла в Петропавловске
Осторожно: плитка отваливается!
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
Граждане и неграждане Казахстана по-разному приходят к изучению государственного и других языков
72-летний пациент погиб, выпрыгнув из окна 3-го этажа больницы в Шымкенте
10 школьников отравились в Алматинской области
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане
Молодежь, коммуникации и оздоровление работников: основные приоритеты Совета профсоюзов стран ЦА обсуждены в Астане
Токаев открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане
Малыша обварили парафином в массажном центре Кызылорды
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео

Читайте также

Добро пожаловать в очередь!
Пока не клюнет… «газовый петух»?
По жалобам сельчан
Когда молчание – золото

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]