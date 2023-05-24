Осторожно: плитка отваливается!

Последний случай в Актау, когда обрушился козырек подъезда и насмерть придавил человека, обнажил серьезную проблему. Возбуждено уголовное дело, идет расследование. Но кто понесет ответственность?

Закон РК «О жилищных отношениях» (п. 1, ст. 32) гласит, что собственники квартир обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонтов.

То, что за техническое состоя­ние дома отвечают сами домо­владельцы в лице ОСИ и других форм управления, подтверждает главный специалист отдела жилищной инспекции района «Есиль» Астаны Ильяс Омаров. По его словам, объединение собственников квартир должно иметь инвентарный перечень общего имущества здания.

– Председатель совместно с советом дома обязаны производить осмотр общего имущества и составлять инвентарный перечень. В нем указывается техническое состояние каждого элемента: фасада здания, входных групп, лестничных маршей, крыш, подвалов, холлов, оборудования, – пояснил жилищный инспектор.

Но чтобы составить такой перечень, нужно провести полное техническое обследование дома. А такой возможности у жильцов просто-напросто нет. Поэтому без профессиональной организации не обойтись.

Как объясняет председатель одного из столичных ОСИ Анара Имандосова, чтобы нанять сервисную организацию, которая проведет техобследование, нужны немалые средства. В обслуживании у нее находится ЖК «Сайран», который она приняла в ноябре 2020 года.

– Чтобы содержать наш дом в надлежащем состоянии, нужно поднимать тариф на услуги ОСИ. Мы год держали сбор на уровне 39 тенге за квадратный метр. Так как здание перешло к нам не в самом лучшем состоянии и требовало серьезного ремонта, приш­лось поднять тариф до 59 тенге (на эксплуатационный счет) и 16 тенге (в накопительный счет на капремонт). Но и этих средств недостаточно, чтобы закрыть все потребности, – разводит руками руководитель объединения.

Поэтому часто ОСИ действует по принципу «что горит, то и делаем». Техобследование дома остается где-то на десятом месте. Отдельно ведутся целевые сборы на срочный ремонт, к примеру, крыши или теплового узла. Но в этом случае объединение сталкивается со стеной непонимания и даже возмущения жильцов.

– Каждый раз с боем собираем целевые сборы, – признается Анара Имандосова, – представьте, у нас 501 квартира, обходим каждую, проводим собрания, объясняем... Благодаря сборам полностью отремонтировали кровлю нашего дома, укрепили парапеты на крыше, провели ремонт в тепловых узлах, заменили магистральные трубы, готовимся к замене теплообменников... Если у нас остаются средства на счету по капремонту, то, конечно, направляем их на проблемные участки.

Неужели ОСИ остаются один на один с проблемами дома? Жилищный инспектор Ильяс Омаров заверяет, что это не так. Акимат проводит техобследование здания в трех случаях.

– Первый – когда происходит общий износ конструкции здания более чем на 60%. Второй – при наличии повреждений несущих и ограждающих конструкций предаварийного характера. Третий – после исчерпания зданием нормативных сроков эксплуа­тации, – прокомментировал экс­перт.

Простыми словами, жилищные инспекторы возьмутся за дом, если тот уже обветшал и находится в аварийном состоянии. По словам Ильяса Омарова, таких в столице около 200. Постепенно по мере планирования бюджета данные здания сносятся.

– У каждого инспектора есть список домов, которые требуют проведения техобследования. Отдельно ведется учет аварийных зданий. В моем районе два строения признаны аварийными. Мы держим их на особом контроле, тесно работаем с ОСИ. Конечно, заинтересованы в том, чтобы такие объекты снесли и построили новые здания, – отмечает Ильяс Омаров.

ОСИ – достаточно новый инс­титут, и с правоприменительной практикой им помогают юристы в сфере ЖКХ. Один из них – Шингиль Елеусинов. По его словам, если в доме имеется какой-то дефект, создающий угрозу обрушения, то не всегда ОСИ за свой счет должно устранять огрехи.

– На любой из элементов конст­рукции дома есть гарантийный срок, – говорит юрист, – если отваливается плитка фасада, необходимо истребовать у застройщика всю техническую документацию и выяснить срок службы отделки по гарантии. Если гарантия еще действует, нужно требовать у застройщика устранить нарушение.

Если вины застройщика нет, то ждать, пока сорвется плитка или обрушится шаткий подъездный козырек, не стоит. Шингиль Елеусинов рекомендует ОСИ такие проблемы как можно скорее устранять – демонтировать либо укрепить тот же козырек с соблюдением всех строительных норм.

– В международной практике действует страхование общего имущества дома. Да, оно слабо развито в нашей стране, но в случае форс-мажора, который повлечет ущерб третьим лицам, страховые компании могут выплачивать компенсации пострадавшим, – делится юридическим лайфхаком собеседник.

Кроме того, Шингиль Елеусинов уверен – в обследование домов должны вовлекаться гос­органы.

– По закону жилищная инспекция обязана провести техническое обследование ветхих и аварийных домов. А как быть со зданиями, которые не признаны аварийными, но там сыплется плитка или может обрушиться козырек подъезда? Когда ОСИ обращаются в госорганы с просьбой провести техобследование, последние обычно отписываются: «бюджетные средства не заложены, специалисты отсутствуют», – говорит юрист.