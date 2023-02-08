Острая пневмония стала причиной гибели каспийских тюленей

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В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов РК назвали причины гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, в период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружили 172 туши мертвых тюленей.

"Для выяснения причин гибели тюленей Комитетом рыбного хозяйства МЭПР РК привлечены научные организации: Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, Институт гидробиологии и экологии, ТОО "Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии", ТОО "Казахстанское агентство прикладной экологии", а также заинтересованные государственные органы: Департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК", – говорится в сообщении.

По итогам заключения, рабочая группа, состоящая из представителей научных организаций и компетентных государственных органов, пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, являлась вирус-ассоциированная острая пневмония в результате вспышки смешанной гриппозной и морбилливирусной инфекции в период осенней концентрации животных в казахстанской части моря.

"Хроническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма. Таким образом, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, являлась пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания", – дополнили в ведомстве.