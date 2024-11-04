Остров Месяцева полностью растаял в Арктике

На полуострове находилось лежбище моржей, им пришлось перебираться в другое место

Фото: tass.ru

Остров Месяцева исчез на Земле Франца-Иосифа. Это определили по космическим снимкам школьники и студенты из межрегиональной проектной группы «РИСКСАТ» под руководством доцента МАИ, кандидата технических наук Алексея Кучейко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось «остров Месяцева». Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», - цитирует Кучейко сайт РГО.

За этим объектом группа наблюдала на протяжении нескольких лет.

«С помощью спутниковых снимков постоянно фиксировали уменьшение размеров острова, - пояснил ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов. - Из-за потепления сначала растаял перешеек, а вот теперь и остров исчез».

На полуострове находилось лежбище моржей, им пришлось перебираться в другое место.

По состоянию на 19 августа 2015 года площадь острова Месяцева составляла около 53 га, 12 августа 2024 года на снимке был зафиксирован маленький ледяной островок размером 3 га. Еще через месяц (13 сентября 2024 года) остров окончательно исчез со снимков.