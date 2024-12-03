Осужден директор Алакольского государственного заповедника

Коррупция, Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Приговор вынесли также его заместителю и главе отдела

Фото: facebook.com/profile.php?id=100045532252369&sk=about

В области Жетісу Алакольским районном судом осуждены директор РГУ «Алакольский государственный заповедник» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Абылкасимов К., его заместитель Бейсенов Н. и руководитель отдела Шалапанов Р., передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

«Они признаны виновными в неоднократном получении взяток в группе лиц по предварительному сговору от местных жителей за непривлечение к адмответственности за незаконное сенокошение на обслуживаемой территории. Абылкасимову и Шалапанову назначено наказание в виде штрафа в размере 10,5 млн тенге каждому, Бейсенову – 15,7 млн тенге», – сообщили в госоргане. 

Этим же приговором жители Алакольского района Булгунчинов О. и Канагатов К. за дачу взяток указанным должностным лицам приговорены к штрафу в размере 6 млн тенге и 2,2 млн тенге соответственно.

Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Судебный акт в законную силу вступил. В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы, добавили в агентстве.

#приговор #штраф #заповедник #взятки #Алаколь

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