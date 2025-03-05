Осужден глава городского отдела архитектуры и градостроительства в ЗКО

В суде доказали его вину в получении взятки

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Судом города Уральск оглашен приговор в отношении руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства Ташенбаева А., его подчиненного – главного специалиста Ғатау Н. и заместителя директора ТОО «Алиханстройпроект» Купбаева А., сообщает Kazpravda.kz

По информации Антикора, Ташенбаев признан виновным в получении взятки в общей сумме 1,5 млн тенге от Купбаева за согласование эскизных проектов по строительству малоэтажных многоквартирных жилых домов и в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконной выдачи земельного участка без проведения торгов.

Ғатау признан виновным в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от Купбаева за согласование акта выборки земельного участка и в злоупотреблении должностными полномочиями путем незаконного внесения в портал госуслуг документов о расширении земельного участка без наличия строения.

Ташенбаев и Ғатау осуждены к 7 и 3,5 годам лишения свободы соответственно, а взяткодатель – к 7 годам лишения свободы.

Все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.