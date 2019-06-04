Осужден топ-менеджер Банка Астаны за хищение 160 млн тенге
В Нур-Султане суд вынес приговор бывшему заместителю главы ликвидированного АО "Банк Астаны" Увалееву Е.Ж., а также менеджеру этого же финансового учреждения Жундугуловой А.Х. Топ-менеджера признали виновным в хищении 160 млн тенге. Об этом сообщили в Службе экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК, передает Kazpravda.kz.
Факт хищения денег был обнаружен сотрудниками службы экономических расследований комитета. 160 млн тенге пропали со счета госпредприятия "Республиканский центр правовой информации" Минюста РК.
Организатором данного преступления был признан зампред правления АО "Банк Астаны" Увалеев Е. Ж.
Как стало известно в ходе расследования, Увалеев в октябре 2012 года подделал платежное поручение от имени "РПЦИ" и перечислил на счет подконтрольной ему компании похищенные средства.
Оказалось, что скрывать это преступление на протяжении 6 лет ему помогала менеджер того же банка Жундугулова.
"Сотрудница банка каждый месяц направляла в бухгалтерию "РЦПИ" выписки по их счету с отражением недостоверных сведений, что не позволяло госпредприятию узнать о совершенном в отношении них мошенничестве", - пояснили в комитете.
В ходе следствия подозреваемые дали признательные показания и полностью возместили причиненный ущерб. В период следствия, подозреваемый Увалеев с санкции суда содержался под стражей.
Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султан, Увалеев и Жундугулова признаны виновными и осуждены.
Ерлан Увалеев был назначен заместителем председателя правления финансовой организации 14 февраля 2012 года, еще до ребрендинга, когда компания носила название "Банк Астана-Финанс".