Осужденная совершила побег в Алматинской области

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Осужденная Г. совершила побег 12 мая из учреждения №10 в Алматинской области.

«В ходе незамедлительных поисковых мероприятий она была задержана на прилегающей территории учреждения. Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации. Была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Илийского района Алматинской области», – проинформировали в пресс-службе Департамента уголовно-исполнительной системы по Алматинской и Жетысуской областям.

Для установления обстоятельств произошедшего ДУИС проводит служебное расследование, по результатам которого должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности в рамках действующего законодательства.

Иная информация по статье 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.