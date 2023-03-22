Осужденные помогают пенсионерам  убирать снег в СКО

К уборке снега в СКО привлекли осужденных, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Петропавловск.news .

Фото: петропавловск.news

Благотворительную акцию "Жақсылық жаса" провела служба пробации района имени Магжана Жумабаева совместно с волонтёрами.

В праздник Наурыз полицейские подключили к уборке снега осужденных, состоящих на учёте службы пробации. Помощь была оказана одиноким пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.

В рамках акции одной из первых помогли пенсионерке из города Булаево, которая проживает одна.

От снега очистили двор и прилегающую к дому территорию. Женщина осталась довольна, а сотрудники службы пробации заверили, что мероприятие будет продолжено.