Осужденный за убийство рассказал о тайнике с оружием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Отбывая наказание за убийство в акмолинской колонии, заключенный рассказал о тайнике с оружием, которое он несколько лет назад спрятал, совершив преступление.

35-летний Геннадий практически никогда не работал. Но надо было как-то кормить жену и малолетнего ребенка. В сельской местности не так много выбора, но рабочие руки всегда нужны. Как-то мужчина пристроился помощником пастуха.

Дядя Серик подсказывал новому помощнику, советовал, что и как лучше, в общем, сработались. Геннадия воспитывала мать, отец умер, когда он был еще школьником. Помогая пастуху, он немного стал добрее, в своем наставнике Серике он видел то, что помнил в отце: твердость характера, доброту души и справедливость.

В один из дней из стада пропала овца, пастухи обнаружили это вечером, когда хозяин, недосчитавшись, стал возмущаться. Серик в недоумении не знает, что и говорить, никогда такого не было. Геннадию показалось, что его босс стал по-другому на него смотреть. За овцу пришлось заплатить. Серик не взял денег с Гены, он не отработал еще и месяца, а дома жена и ребенок.

Не прошло и двух недель пропала вторая овца и снова по такому же сценарию. Пастухи ни на шаг не отлучались. Поздно вечером пришел Серик и сказал Гене, что овцу нашли в заброшенном сарае, а привел ее сосед, одноклассник Василий. Как-то хмуро и не по-доброму смотрел Серик на своего помощника. Геннадий все понял, стал божиться, что не делал он этого. Его наставник, ставший практически другом и, более того, родной душой, не услышал его, Серик сказал, что не обвиняет его ни в чем, но работать он больше с ним не будет.

Негодованию не было предела. Гена убедил себя, что это Васька все подстроил. Вернувшись в дом, он напился, до утра шумел и бушевал, хотя уже месяц как устроился работать пастухом не пил. Серик этот вопрос не поднимал, пропажу вернули хозяину, но по поселку поползли слухи, мол, непутевый уже воровать стал.

Оставшись без работы, Гена снова начал пить, дебоширить дома. Из соседней деревни как-то приехал друг, изрядно перепив, Гена рассказал про одноклассника-соседа. Собутыльник, поддержав рассказ, решительно сказал, что такое не прощают. Время было позднее, дружки пошли поговорить с Василием. Вызвав его по телефону, не говоря ни слова, Геннадий ударил одноклассника кулаком в лицо, тот от неожиданности упал, а стоявший рядом заезжий гость стал помогать избивать Василия.

Потом последний предложил позабавиться и добить «сволоча» из обреза, который был у Гены. И тот, рассказывая накануне о своих проблемах, сказал приятелю, что специально приготовил ствол, чтобы поквитаться с обидчиком. Но разъяренным дружкам показалось, это будет слишком легкой смертью, да и шумной. Взяв соседскую лошадь, обезумевшие хулиганы привязали едва живого парня к хвосту лошади, накинув на шею петлю, и понеслись по деревне.

Решением суда Геннадий признан виновным в совершении особо тяжкого преступления и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Часть он уже отбыл.

Геннадий рассказал оперативникам колонии, где спрятал оружие. При проверке его слова подтвердились, в заброшенном полуразваленном гараже изъят незарегистрированный обрез с патронами. Назначена экспертиза.