Осуждены сотрудники ИВС, избившие до смерти мужчину во время январских событий в Алматы

Семерых сотрудников изолятора временного содержания Департамента полиции Алматы осудили за смертельное избиение человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу судов города.

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Семеро сотрудников ИВС ДП Алматы обвинялись в превышении власти с применением насилия, в бездействии по службе для нанесения вреда другим людям, повлекших смерть (часть 3 статьи 146, пункт 1 части 4 статьи 370 УК РК).

9 января 2022 года в ИВС ДП Алматы по подозрению в участии в массовых беспорядках доставили потерпевшего А.

12 января А., стуча кулаком и ногами о дверь камеры, потребовал вызвать следователя. Находившиеся на службе подсудимые А. и Т. доложили об этом дежурному Е. Затем все трое с резиновыми палками в руках открыли дверь камеры. В ответ потерпевший взял алюминиевую ложку и замахнулся на них. Сотрудники же ИВС стали избивать его. Избиение и издевательства продолжились в комнате досмотра, но уже с еще одним сотрудником изолятора. Пятый их коллега наблюдал за происходящим и бездействовал.

После избиения подсудимые вызвали скорую помощь, однако она лишь констатировала смерть А.

6 сотрудникам ИВС дали тюремные сроки от 8 до 10 лет. Еще одного за бездействие приговорили 5 годам лишения свободы.

Всем осужденным назначено дополнительное наказание – лишение права занимать должности на государственной службе. Они также остались без специальных званий.

С осужденных в пользу потерпевших взыскан моральный вред в 20 млн тенге.

Приговор не вступил в силу.