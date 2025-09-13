Что делать, чтобы прекратить генерирование недостоверных данных? Как отметил Глава государства, нужна цифровизация учета. Элект­ронные журналы посевов и урожайности, привязанные к кадастровым картам и спутниковым снимкам, не дадут раздувать гектары. Крайне важен технологический контроль – дроны и космос поз­воляют видеть реальную картину полей: сколько засеяно, в каком состоянии урожай. Сравнение отчетов с данными дистанционного мониторинга станет фильт­ром для фиктивных цифр.

И конечно, необходимы проз­рачные субсидии. Государственная поддержка должна опираться только на подтвержденные данные – через цифровые карты полей, электронные накладные и независимый аудит.

Говоря об ответственности, считаю, что наказывать нужно не только фермеров, но и чиновников, закрываю­щих глаза на приписки. А проверки должны быть независимыми, с ротацией инс­пекторов.

И конечно, нужна обратная связь с рынком: сопоставление «бумажного» урожая с объемами, которые реально закупают элеваторы и переработчики, быстро покажет расхождения.

Главный принцип прост: цифра должна проверяться спутником, рынком и кошельком. Только так аграрная статистика станет инстру­ментом развития, а не источником красивых, но пустых отчетов.