От «бумажных» урожаев до реальных показателей

За строкой Послания
2
Закиржан Кузиев, депутат Сената Парламента РК

Касым-Жомарт Токаев в Пос­лании подчерк­нул, что создание единой цифровой карты земельных ресурсов станет важным шагом для повышения эффективности агропромышленного комплекса страны. Не секрет, что припис­ки и недостоверная информация препятствуют развитию сельского хозяйства в стране. Аграрный сектор – отрасль, где цифры на бумаге часто оказываются богаче, чем в реальнос­ти. Приписки урожайности и объемов посевов искажают картину, усложняют планирование и подрывают доверие к статистике. В итоге государство тратит миллиарды на субсидии, которые могут быть использованы не по назначению.

Что делать, чтобы прекратить генерирование недостоверных данных? Как отметил Глава государства, нужна цифровизация учета. Элект­ронные журналы посевов и урожайности, привязанные к кадастровым картам и спутниковым снимкам, не дадут раздувать гектары. Крайне важен технологический контроль – дроны и космос поз­воляют видеть реальную картину полей: сколько засеяно, в каком состоянии урожай. Сравнение отчетов с данными дистанционного мониторинга станет фильт­ром для фиктивных цифр.

И конечно, необходимы проз­рачные субсидии. Государственная поддержка должна опираться только на подтвержденные данные – через цифровые карты полей, электронные накладные и независимый аудит.

Говоря об ответственности, считаю, что наказывать нужно не только фермеров, но и чиновников, закрываю­щих глаза на приписки. А проверки должны быть независимыми, с ротацией инс­пекторов.

И конечно, нужна обратная связь с рынком: сопоставление «бумажного» урожая с объемами, которые реально закупают элеваторы и переработчики, быстро покажет расхождения.

Главный принцип прост: цифра должна проверяться спутником, рынком и кошельком. Только так аграрная статистика станет инстру­ментом развития, а не источником красивых, но пустых отчетов.

#послание #Послание Президента

