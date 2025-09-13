От «бумажных» урожаев до реальных показателей
Закиржан Кузиев, депутат Сената Парламента РК
Касым-Жомарт Токаев в Послании подчеркнул, что создание единой цифровой карты земельных ресурсов станет важным шагом для повышения эффективности агропромышленного комплекса страны. Не секрет, что приписки и недостоверная информация препятствуют развитию сельского хозяйства в стране. Аграрный сектор – отрасль, где цифры на бумаге часто оказываются богаче, чем в реальности. Приписки урожайности и объемов посевов искажают картину, усложняют планирование и подрывают доверие к статистике. В итоге государство тратит миллиарды на субсидии, которые могут быть использованы не по назначению.