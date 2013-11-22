От детей до профессионалов

Спорт
[caption id="attachment_13929" align="alignright" width="300"]12 фото предоставлено МФК «Кайрат»[/caption]

За два дня до старта розыгрыша в штаб-квартире «Кайрата» состоялась пресс-конференция, на которой перед журналистами выступили управляющий директор Президентского профессионального спортивного клуба «Астана» олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Юрий Мельниченко, президент мини-футбольного клуба «Кайрат» Кайрат Оразбеков, главный тренер команды Какау и капитан алматинской дружины Динмухамбет Сулейменов. Но перед традиционными вопросами-ответами газетчики и телевизионщики стали свидетелями подписания меморандума о сотрудничестве между ППСК «Алматы» и МФК «Кайрат». Под аплодисменты собравшихся этот любопытный документ подписали Юрий Мельниченко и Кайрат Оразбеков.

Чем интересен договор, нам пояснил Юрий Васильевич:

– Проект не имеет временных ограничений и не обязывает стороны к конкретным действиям. Это договор о сотрудничестве, который подразумевает совместное развитие спорта, в данном случае – профессионального, то есть популяризацию футзала. Так как мини-футбольный «Кайрат» является одним из наиболее успешных спортивных проектов Казахстана, наше сотрудничество послужит достойному продвижению страны на широкую международную арену. Я не буду оглашать конкретную сумму, которую мы инвестируем в МФК «Кайрат», но скажу, что, благодаря сотрудничеству с «Самрук-Казына», проведение в Алматы элитного раунда Кубка УЕФА будет полностью обеспечено средствами Фонда национального благосостояния. Этих средств достаточно, чтобы достойно провести такие престижные состязания.

Журналисты получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Наставник «Кайрата» бразилец Какау рассказал о двух предстартовых зарубежных поездках «Кайрата» – в Екатеринбург на товарищеские матчи с местной «Синарой» и в Чехию – на Кубок Константина Еременко. Что касается элитного раунда в Алматы, то откровенных аутсайдеров на нем нет, с каждым соперником кайратовцы будут играть в полную силу. Задача у обладателей Кубка УЕФА, естественно, одна – победить и вновь выйти в «финал четырех».

Растет смена мастерам

О квалификационных матчах алматинского квартета мы еще не раз напишем, а после пресс-конференции я попросил Кайрата Оразбекова рассказать о готовящемся в клубе резерве. Вот что рассказал президент клуба:

– Мини-футбольный клуб «Кайрат» еще четыре года назад открыл детскую академию футзала. Как раз отсутствие полей создавало проблему футзальных кадров, с чем и мы столкнулись. Просто не было специалистов, но опыт игроков прошлых лет, вернувшихся в нашу команду и возглавивших детские школы, помог достичь заметных результатов.

Сейчас у нас, помимо детской академии, есть еще и своеобразный филиал – детская школа по мини-футболу, открытая в фитнес-клубе World Class Almaty. Более ста занимающихся детишек в самой академии, примерно столько же – в филиале, три опытных тренера, двое из которых прошли большую школу футбольного «Кайрата». Это Андрей Рудковский и Юрий Найдовский, а также в прошлом капитан сборной Казахстана по мини-футболу Александр Бондарев. Вы бы видели, как они любят детей и свою работу, как тянутся к ним юные спортсмены! Успехи пришли довольно скоро: наши воспитанники, дебютируя на Кубке СНГ по футзалу, заняли почетное третье место среди восьми команд.

Меня иногда спрашивают: почему бы сильнейшей команде Казахстана и Европы не включиться в чемпионат России или иной международный регулярный турнир, как это сделали хоккейный «Барыс» или баскетбольная «Астана»? Ответ один – а кто тогда будет выступать в чемпионатах Казахстана? Мы готовим резерв и для первенств своей страны, и национальной сборной РК, хотим, чтобы наши игроки радовали казахстанских болельщиков. Чувство патриотизма воспитывается с детских лет, а когда к эмоциональному состоянию добавляется великолепная спортивная база, мастерство наставников, качественный инвентарь – это приводит к успеху. Детишки в нашей академии играют не просто футзальными мячами, а именно теми облегченными разновидностями, которые выпускаются для юных возрастных категорий. Мячи для своих воспитанников мы специально привозим из Европы и Бразилии. Импортный, качественный и соответствующий возрастам инвентарь для тренировок для них тоже подобран.

Мы прекрасно понимаем, что без такой детской школы у клуба «Кайрат» нет будущего. Нас никто не заставлял открывать академию футзала, мы решили показать пример остальным клубам. Могу сказать, что этому примеру затем последовали в Караганде, создав великолепную детскую школу в «Тулпаре». Есть детская школа футзала в Актау.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

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