От дуды до юрты

Ремесло
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Когда у них спрашивают, с чего началось сувенирное дело, они с улыбкой отвечают:

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– Путешествовали, увидели, вдохновились и решили создавать похожие изделия, но с казахстанской изюминкой...

Четыре года назад в селе Пресновка Жамбылского района Северо-Казахстан­ской области появилось семейное дело Галины Крапивы – резьба по дереву с помощью лазерной обработки. Сегодня в мастерской рождаются необычные изделия из фанеры и МДФ, украшенные казахскими орнаментами. Это не просто сувениры – это штучные подарки, сделанные с любовью.

Лазерная резка – метод, который позволяет высекать сложнейшие узоры с хирургической точностью. Тонкий луч лазера выжигает, не оставляя неровностей. Технология возникла в 1960-х годах в США, а широкое применение в ремеслах получила в начале 2000-х годов – сначала в Европе, затем в Азии и странах СНГ.

В Пресновке эта технология соединилась с теплом ручной сборки. Все изделия изготавливаются на месте.

– Мы работаем с фанерой и МДФ, а дальше – все в руках, как в старину, – говорит Галина и добавляет с улыбкой, – и шьем, и вяжем, и на дуде играем!

На прилавке – салфетницы в виде юрт (они очень популярны в кафе и этноресторанах), зубочистницы в русском стиле (напоминают о бабушкиной кухне), шкатулки, подставки, ключницы (все в национальном стиле). Такие сувениры особенно востребованы на Наурыз: раскупаются подчистую, дарятся, отправляются в дальние страны – на память о Казахстане. Постоянные клиенты – это туристы, которым важно понимать, что все это сделано руками мастеров, а не на фабричном потоке в Китае.

Работы Галины Крапивы с успехом были представлены на выставке «Одно село – один продукт», которая проводится для продвижения сельского предпринимательства и народных промыслов. Продукция из Пресновки вызвала живой интерес. Каждое изделие хранит в себе тепло рук и гордость за родную землю. Маленькая частичка Казахстана хоть и вырезана из фанеры, но пропитана добром.

#СКО #ремесло #резьба #Галина Крапива

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