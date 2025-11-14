В городе впервые прошел Международный фестиваль гончарного искусства, на несколько дней превратив Шымкент в столицу древнего ремесла. Для участия в нем съехались мастера из Турции, Узбекистана, Кыргызстана, России и Казахстана. Это событие стало не просто праздником творчества, но и площадкой для обмена опытом, где современность встретилась с тысячелетними традициями.

Инициатива проведения фестиваля принадлежит преподавателю городского Дворца школьников № 2 Акмарал Косбармаковой. Ее кружок гончарного мастерства посещают около ста юных учеников.

– Фестиваль стал важным событием не только для Шымкента, но и для всей культурной жизни региона, – рассказывает заместитель директора Дворца школьников Перизат Бектаева. – Мы впервые собрали художников-керамистов сразу из нескольких стран. Сегодня гончарное дело переживает невероятный подъем, растет к нему интерес у подрастающего поколения: дети активно участвуют в конкурсах, демонстрируют свои работы в Астане, Алматы, Туркестане и даже за рубежом.

Преподаватель гончарного дела Акмарал Косбармакова не понаслышке знает, как важно вдохновлять учеников и давать им возможность видеть работу признанных мастеров. Она сама проходила обучение у турецкого керамиста Ахмета Ташхомжу – мастера, чье имя внесено в список ЮНЕСКО и чья работа попала в Книгу рекордов Гиннесса.

– Я хотела, чтобы наши дети увидели разные техники, – делится Акмарал Косбармакова. – Чтобы они почувствовали, как глина «звучит» в руках мастеров из других стран. Такие фестивали позволяют понять: наше ремесло живо, и оно развивается. Это не просто искусство – это способ сохранять культурную память.

По словам Акмарал, обмен опытом полезен и для самих профессионалов, поскольку каждый мастер открывает для себя что-то новое. Кто-то лучше чувствует форму, кто-то – цвет, а кто-то владеет уникальной техникой. Так керамисты учатся друг у друга, и в этом ценность подобных фестивалей.

– Работа с глиной – не просто ремесло, это арт-терапия, – считает преподаватель Айганым Осер. – Глина успокаивает, помогает сосредоточиться. А еще это востребованное направление: люди все чаще выбирают керамику для декора и уюта. Сейчас в моде не только кувшины и чаши, но и авторские подсвечники, настенные панно, интерьерные вазы.

Своим взглядом на современное гончарное искусство поделился и Болат Бейсбеков – глава династии художников и керамистов. Семья предоставила свою мастерскую для проведения занятий и мастер-классов с зарубежными гостями.

– Подобные встречи – залог роста и профессионального развития, – утверждает Болат Бейс­беков. – Очень важно, когда тебя оценивают со стороны. Даже после двадцати лет работы я понял, что всегда есть чему учиться. Главное – не останавливаться и быть открытым новым знаниям.

Семейную традицию Бейсбековых продолжают не только сыновья, дочери, зятья и снохи, но и внуки. 14-летний Байкен уже делает первые уверенные шаги в будущую профессию.

– Мне нравится создавать большие вазы из глины, – рассказывает юный мастер. – Хочу доказать, что даже начинающий может сделать сложную работу, если старается и верит в себя.

Международный фестиваль гончарного искусства в Шымкенте стал не просто культурным событием, а символом возрождения традиций и их нового звучания в современном мире. Когда в одном пространстве встречаются мастера разных поколений и культур, рождается не просто обмен опытом – рождается вдохновение, которое превращает глину в живое искусство.