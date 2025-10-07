Осенние фестивали ремесленнического искусства в Алматы давно стали большим праздником высокого кустарного мастерства. В этот раз Ala Craft 2025 за два дня собрал более 100 мастеров из Казахстана, стран Азии, Европы, Австралии и США, а также тысячи гостей, которым довелось понаблюдать за тем, как рождаются шедевры ручного труда, а при желании – стать их обладателями.

Выступившая на церемонии руководитель городского управления туризма Галия Токсеитова оценила значение для мегаполиса нового достижения:

– Статус World Craft City открывает для города новые горизонты. Он укрепляет международный авторитет Алматы как центра креативных индустрий и культурного туризма. Это позволит активнее продвигать ремесленные традиции на мировом уровне, развивать образовательные программы и международные резиденции для мастеров.

Представитель Всемирного ремес­ленного совета Джуд ван дер Мерве объяснила, чем Алматы заслужил признание: благодаря активной поддержке крафтовых занятий, созданию условий для сохранения национальных традиций и передачи знаний новым поколениям.

Ярмарка ремесленников на площади им. Абая именно это и продемонстрировала. На сей раз особо заметными на ней были ювелиры: была выставлена экспозиция лучших работ республиканского конкурса «Шебер», и сами именитые мастера демонстрировали публике профессиональные навыки.

В ярмарочных шатрах можно было застать за работой умельцев, создающих музыкальные инструменты, гончаров и валяльщиц войлока, кузнецов и резчиков по дереву. Прикоснуться к древним традициям мастеров со всего мира в буквальном смысле мог любой желающий – мастера редкого хендмейда в эти дни щедро делятся своими секретами.

Отдельным представлением стали дефиле и презентации этнодизайнеров из Казахстана, России, Узбекистана, Индии и Италии. И даже знаменитый казахстанский богатырь, четырехкратный рекорд­смен мира по силовым номерам Сергей Цырульников не казался чужим на этом празднике созидания, хотя своими руками ничего не создавал, а, скорее, наоборот. На ярмарке силач установил новый рекорд, согнув за минуту девять подков, в два раза улучшив прежнее достижение. Организаторы фестиваля считают, что такого рода мастерство – тоже символ труда, силы и трудолюбия.