Статус всемирного города ремесел Алматы получил официально, с соблюдением положенных формальностей и в подходящей для этого обстановке – на международной ярмарке мастеровых, ставшей традицией городской жизни. Звание World Craft City присуждается решением Всемирного ремесленного совета за вклад в сохранение культурного наследия, каким признаны народные промыслы, и развитие крафтовых традиций.
