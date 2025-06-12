Фото: пресс-служба Минкультуры

В Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева прошел концерт Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, мероприятие приурочили к 90-летнему юбилею коллектива. Концерт стал частью гастрольного тура оркестра Курмангазы, начавшегося в Акмолинской области.

Концертная программа состояла из двух частей. Первая была посвящена произведениям выдающихся традиционных кюйши-композиторов: Курмангазы, Даулеткерея, Таттимбета, Н. Тлендиева, К. Ахмедиярова и других авторов. Этот раздел призван раскрыть глубину, богатство и историческую значимость национальной музыкальной культуры.

Во второй части концерта прозвучали произведения в современном стиле, а также мировая классика, демонстрирующие гармоничное сочетание казахской традиции с духом современности.

Оркестр исполнил произведения таких артистов, как Yanni, Sting, Toni Braxton, Ray Charles, Whitney Houston. На сцене с оркестром выступили заслуженные деятели Казахстана, лауреаты международных конкурсов, а также ансамбль виолончелистов школы-интерната для одаренных детей имени Ахмета Жубанова.

Вечер подарил слушателям возможность осознать глубину искусства кюя и совершить увлекательное путешествие в удивительный мир музыки. Гастрольный тур оркестра продолжится в Шымкенте, где коллектив примет участие в Республиканском фестивале «Парад оркестров». Также шымкентской публике будет представлен авторский проект оркестра — «Ночь оркестра»