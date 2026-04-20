От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит в Астане

Здравоохранение,Столица
21
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этой связи в столице запланирован широкий комплекс мероприятий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 19 по 25 апреля по всему миру проходит Европейская неделя иммунизации. В этом году ее лозунг – «Вакцины работают для каждого поколения». В Астане также запланирован комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности жителей и укрепление их доверия к вакцинации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Вакцинация – не просто медицинская мера, а вклад в будущее, в котором дети растут здоровыми, взрослые сохраняют активность, а старшее поколение живет дольше и безопаснее. Сегодня, в эпоху открытого доступа к информации, особенно важно отличать факты от мифов.

В рамках Европейской недели иммунизации в столице запланирован широкий комплекс мероприятий, направленных на повышение информированности населения и укрепление доверия к вакцинации.

В течение недели в медицинских организациях и общественных местах города пройдут информационно-разъяснительные встречи с населением, где каждый сможет получить ответы на важные вопросы о вакцинации.

Для привлечения внимания и вовлечения жителей будут организованы фото- и арт-выставки, а также подготовлены видеообращения экспертов в области здравоохранения.

Кроме того, в мероприятиях примут участие послы Европейского союза, что подчеркнет международную значимость инициативы и её вклад в укрепление общественного здоровья. Их организатором выступил столичный акимат совместно с Всемирной организацией здравоохранения в Казахстане.

Популярное

Все
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]