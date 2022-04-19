Общество От неблагонадежных туроператоров и изготовителей мебели страдают жители Мангистау 19 апреля 2022 г. 2:45 Сулейменов Азамат корреспондент Мангистаусцев предупреждают о неблагонадежных туроператорах и изготовителях мебели. Как сообщил глава департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рауан Мухаев, чаще всего потребители жалуются на ущемление своих прав в сфере розничной торговли, транспорта, а также при получении разного рода бытовых услуг. С начала года от граждан поступило 113 заявлений. Их анализ показал, что очень часто проблемы возникают из-за покупки некачественных вещей, которые продавцы не желают обменивать, а также в случае некачественного оказания бытовых услуг. Пример тому – довольно частые выяснения отношений между участниками сделок по изготовлению мебели. Кстати, речь в данном случае может идти не только о качестве выполненной работы. Отмечено, что в договорах, заключенных при заказе мебели, добавлен пункт, указывающий: в случае возврата клиенту денег поставщик услуги вправе оставить себе 15% и более от суммы заказа. Увы, нередко клиенты, не ознакомившись внимательно с текстом документа, по умолчанию принимают условия, которые, как поясняют специалисты, противоречат нормам законодательства. Довольно много жалоб зафиксировано также в сфере оказания транспортных услуг, когда операторы отказывают пассажирам в возврате денег при сдаче железнодорожных и авиабилетов. Нарушения фиксируются и в коммунальной сфере. Президент ОО «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» Никар Рафикова рассказала, как в одном из микрорайонов Актау были распространены объявления, в которых руководство ТОО «РЦКУ-Актау» обвиняло жильцов в том, что они, по мнению товарищества, являются должниками, тогда как граждане ничего этому ТОО не были должны, поскольку оно никаких услуг им не оказывало. – Я лично столкнулась с фактом подлога, когда в компании, подписав со своей стороны акт выполненных работ по обслуживанию газового оборудования, мою подпись попросту подделали. Поэтому счета, которые они мне предъявляют, я не оплачиваю. Предупреждаю, что потребитель должен оплачивать услугу только при ее выполнении и подписании акта выполненных работ, – сообщает Никар Рафикова. Другие факты указывают на то, что в одной из торговых сетей участились случаи выдачи кассовых чеков без цены товара, его веса или общей стоимости в зависимости от веса. Следовательно, потребитель не сможет перепроверить общую сумму оплаты, пересчитав ее по чеку. Накануне сезона летних отпусков председатель общественного объединения рассказала и о таких фактах. Некоторые жители Актау уже столкнулись с тем, что при заключении договора на туристическое обслуживание, оплатив турагенту сумму, достигающую порой нескольких миллионов тенге, оставались без денег и без поездки. Причина? В туроператоре, который, взяв деньги, не подтвердил турагенту заявку… – При этом в договор между ним и клиентом были включены такие условия по отмене тура, которых нет ни в Законе «О туристской деятельности в Республике Казахстан», ни в Правилах предоставления туристских услуг, не значатся они и в типовом договоре на туристское обслуживание. Смысл этих самых условий незатейливо нагловат: «Если туроператор не подтвердил заявку турагенту, то агент денег не возвращает». Это грубейшее нарушение прав потребителей, граничащее с мошенничеством, – считает Никар Рафикова. – Поэтому нужно быть внимательными при подписании договора. Как сообщил Рауан Мухаев, в 2020 году в Закон РК «О защите прав потребителей» были внесены изменения, благодаря которым департаменты в регионах наделены контрольными функциями и полномочиями штрафовать недобросовестных предпринимателей. – В соответствии со статьей 190 КоАП РК в 2021 году в отношении четырех субъектов предпринимательства впервые были осуществлены проверки. Все они выявили нарушения, виновные привлечены к административной ответственности. В I квартале 2022-го проведено три проверки в отношении трех крупных магазинов по продаже бытовой техники и оказанию услуг связи. И во всех трех случаях выявлены нарушения, – сообщил Рауан Мухаев. По словам Никар Рафиковой, некоторые предприниматели Мангистауской области, ссылаясь на то, что товар был приобретен по акции, пытаются отказывать потребителям в законном возврате, а это противоречит нормам Закона РК «О защите прав потребителей». В отдельных случаях продавцы вместо законного возврата денег вообще разворачивают клиентов с напутствием: «Жалуйтесь куда хотите». Откровенным мошенничеством Рауан Мухаев назвал и действия магазинов, где на витрине товар предлагается по одной цене, а при оплате в кассе он оказывается гораздо дороже. В 2021 году в департамент поступило пять подобных заявлений, все они были перенаправлены в правоохранительные органы. Владельцы бизнеса оштрафованы по статье 190 КоАП РК «Обман потребителей». – Основные причины нарушений потребительских прав – низкая правовая культура населения, не знающего своих прав. Это также незнание или несоблюдение субъектами предпринимательства Закона РК «О защите прав потребителей». А еще предприниматели пользуются мораторием на проведение проверок, однако и при таком раскладе недобросовестным предпринимателям пришлось в прошлом году возвратить мангистаусцам 863 тысячи 610 тенге, – резюмировал Рауан Мухаев. Пред. След. Пред. След.