Общество
От неблагонадежных туроператоров и изготовителей мебели страдают жители Мангистау
Сулейменов Азамат
корреспондент

Мангистаусцев предупреждают о неблагонадежных туроператорах и изготовителях мебели.

Как сообщил глава департамента по защите прав потребителей Мангистауской области Рауан Мухаев, чаще всего потребители жалуются на ущемление своих прав в сфере розничной торговли, транспорта, а также при получении разного рода бытовых услуг.

С начала года от граждан посту­пило 113 заявлений. Их анализ показал, что очень час­то проблемы возникают из-за покупки некачественных вещей, которые продавцы не желают обменивать, а также в случае некачественного оказания бытовых услуг. Пример тому – довольно частые выяснения отношений между участниками сделок по изготовлению мебели.

Кстати, речь в данном случае может идти не только о качестве выполненной работы. Отмечено, что в договорах, заключенных при заказе мебели, добавлен пункт, указывающий: в случае возврата клиенту денег поставщик услуги вправе оставить себе 15% и более от суммы заказа.

Увы, нередко клиенты, не ознакомившись внимательно с текс­том документа, по умолчанию принимают условия, которые, как поясняют специалисты, противоречат нормам законодательства.

Довольно много жалоб зафиксировано также в сфере оказания транспортных услуг, когда операторы отказывают пассажирам в возврате денег при сдаче железнодорожных и авиабилетов. Нарушения фиксируются и в коммунальной сфере.

Президент ОО «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» Никар Рафикова рассказала, как в одном из микрорайонов Актау были распространены объявления, в которых руководство ТОО «РЦКУ-Актау» обвиняло жильцов в том, что они, по мнению товарищества, являются должниками, тогда как граждане ничего этому ТОО не были должны, поскольку оно никаких услуг им не оказывало.

– Я лично столкнулась с фактом подлога, когда в компании, подписав со своей стороны акт выполненных работ по обслуживанию газового оборудования, мою подпись попросту подделали. Поэтому счета, которые они мне предъявляют, я не оплачиваю. Предупреждаю, что потребитель должен оплачивать услугу только при ее выполнении и подписании акта выполненных работ, – сообщает Никар Рафикова.

Другие факты указывают на то, что в одной из торговых сетей участились случаи выдачи кассовых чеков без цены товара, его веса или общей стоимости в зависимости от веса. Следовательно, потребитель не сможет перепроверить общую сумму оплаты, пересчитав ее по чеку.

Накануне сезона летних отпус­ков председатель общественного объединения рассказала и о таких фактах. Некоторые жители Актау уже столкнулись с тем, что при заключении договора на туристическое обслуживание, оплатив турагенту сумму, достигающую порой нескольких миллионов тенге, оставались без денег и без поездки. Причина? В туроператоре, который, взяв деньги, не подтвердил турагенту заявку…

– При этом в договор между ним и клиентом были включены такие условия по отмене тура, которых нет ни в Законе «О туристской деятельности в Республике Казахстан», ни в Правилах предоставления туристских услуг, не значатся они и в типовом договоре на туристское обслуживание. Смысл этих самых условий незатейливо наг­ловат: «Если туроператор не подтвердил заявку турагенту, то агент денег не возвращает». Это грубейшее нарушение прав потребителей, граничащее с мошенничеством, – считает Никар Рафикова. – Поэтому нужно быть внимательными при подписании договора.

Как сообщил Рауан Мухаев, в 2020 году в Закон РК «О защите прав потребителей» были внесены изменения, благодаря которым департаменты в регио­нах наделены контрольными функциями и полномочиями штрафовать недобросовестных предпринимателей.

– В соответствии со статьей 190 КоАП РК в 2021 году в отношении четырех субъектов предпринимательства впервые были осуществлены проверки. Все они выявили нарушения, виновные привлечены к административной ответственности. В I квартале 2022-го проведено три проверки в отношении трех крупных магазинов по продаже бытовой техники и оказанию услуг связи. И во всех трех случаях выявлены нарушения, – сообщил Рауан Мухаев.

По словам Никар Рафиковой, некоторые предприниматели Мангистауской области, ссылаясь на то, что товар был приобретен по акции, пытаются отказывать потребителям в законном возвра­те, а это противоречит нормам Закона РК «О защите прав ­потребителей».

В отдельных случаях продавцы вместо законного возврата денег вообще разворачивают клиентов с напутствием: «Жалуйтесь куда хотите».

Откровенным мошенничест­вом Рауан Мухаев назвал и дейст­вия магазинов, где на витрине товар предлагается по одной цене, а при оплате в кассе он оказывается гораздо дороже.

В 2021 году в департамент поступило пять подобных заявлений, все они были перенаправлены в правоохранительные органы. Владельцы бизнеса ошт­рафованы по статье 190 КоАП РК «Обман потребителей».

– Основные причины нарушений потребительских прав – низкая правовая культура населения, не знающего своих прав. Это также незнание или не­соблюдение субъектами предпринимательства Закона РК «О защите прав потребителей». А еще предприниматели пользуются мораторием на проведение проверок, однако и при таком раскладе недобросовестным предпринимателям пришлось в прошлом году возвратить мангистаусцам 863 тысячи 610 тенге, – резюмировал Рауан Мухаев.

Популярное

Все
Уровень отчаяния жертв финансовых пирамид достиг максимума в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Как ЕАЭС устоять перед мощным экономическим кризисом – аналитика
Звезда мирового тенниса поделилась впечатлениями о Казахстане и отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинга
Какие проблемы испытывает казахстанская нефтянка и как можно от них избавиться?
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
Контролеры отнимают якобы просроченные проездные у детей в Нур-Султане, но так делать категорически нельзя
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жители Петропавловска
Сохранить то, что осталось от некоторых исторических объектов, отчаянно пытаются жители Актобе
Народная партия Казахстана: Cтроить новый Казахстан вместе с Президентом
Смешались в кучу цены, чеки…
Нефтянка: в ожидании перемен
​​​​​​​Не доверяй, а проверяй
Утром – деньги... А где стулья?
Большой европейский футбол
​​​​​​​«Каспий» снова на вершине
​​​​​​​Ее песни поют и сегодня
​​​​​​​Права отстояли в суде
​​​​​​​Анжелика Кербер: «Желание играть у меня не пропало»
​​​​​​​Подарки от давних друзей
18 апреля 2022
Казахстан выиграл историческую медаль в фехтовании
Алма Муканова назначена вице-министром юстиции
"Не знаю, что вкололи!": жительница Кокшетау пожаловалась на поликлинику после Манту ее ребенку
На разработчиков Ashyq подали в суд
Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС
Под магазин наркотиков приспособил свой гараж 60-летний житель Алматы
Токаеву представили предложения по демонополизации ключевых отраслей экономики
Пьяный пассажир разбил окна автобуса в Нур-Султане
Между Атырау и Астраханью запустят поезд
Птицеводческие компании Казахстана возобновляют экспорт в Россию
Доллар подешевел на торгах
Тайник с наркотиками на 25 млн тенге обнаружили в столичной лесополосе (видео)
Потерявшей трех детей при пожаре семье купил дом фонд "Қазақстан халқына"
В Казахстане готовятся к празднованию 125-летнего юбилея Мухтара Ауэзова
Умер от бешенства спустя год после укуса собаки подросток в Туркестанской области
Два грузовика и автобус столкнулись в Жамбылской области, есть пострадавшие
Стала известна среднемесячная зарплата в Казахстане
Нур-Султан затянуло дымом. Названы возможные причины
Двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа в Караганде
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
18 апреля 2022
Наложен арест на $28 млн – Токаеву доложили о противодействии незаконному выводу средств из Казахстана
Пассажирский автобус врезался в жилой дом в Актобе
Планируется ли пересмотреть закон о Первом Президенте Казахстана – ответ главы Минюста
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП близ Шымкента
Родственник Президента покинет должность посла Казахстана в Болгарии
Когда казахстанцы начнут избирать депутатов Мажилиса
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Двух чиновников наказали за плохие дороги в Атырауской области
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Сенаторы утвердили повестку предстоящего заседания Палаты
О погоде по Казахстану на 19-21 апреля рассказали синоптики
Министр обороны посетил Алматинский, Гвардейский и Сарыозекский гарнизоны
В социальный пакет казахстанских военнослужащих внесены изменения
Для проживающих на территории Семипалатинского полигона казахстанцев появилась новая услуга в eGov.kz
Какие должности не смогут занимать родственники Президента, разъяснили в Минюсте
Мониторинг образовательных достижений начался в школах Казахстана
Арестован директор компании "Алматы спецтехпаркинг сервис"
Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на апрель
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Специалистов по заявкам предприятий будут готовить в колледжах Казахстана

Читайте также

Общество
Юристы, финансисты и автомеханики вошли в топ наиболее избы…
Общество
Сохранить то, что осталось от некоторых исторических объект…
Общество
С неприятным сюрпризом в магазинах все чаще сталкиваются жи…
Общество
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в З…
April
2022
March
2022
February
2022
January
2022
December
2021
November
2021
October
2021
September
2021
August
2021
July
2021
June
2021
May
2021
April
2021
March
2021
February
2021
January
2021