От сеялки до спутника

Сельское хозяйство
78
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В регионе стартовала активная фаза весенне-полевых работ. Ставка делается на масличные культуры и современные технологии.

фото акимата СКО

Аграрии уже вышли в поля. Власти уверяют, что область подошла к сезону максимально подготовленной. На брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата СКО Даурен Токужинов рассказал не только о текущем ходе работ, но и о том, как меняется структура сельского хозяйства.

Главный тренд посевной – постепенный отход от привычной зерновой монозависимости. Продолжается курс на диверсификацию: площади под зерновыми сокращаются, а под более рентабельными культурами – растут. Нынче зерновые займут 2,9 млн га – на 100 тыс. меньше, чем годом ранее. Зато площадь масличных достигнет рекордного 1 млн га.

По словам Даурена Токужинова, в регионе рассчитывают повысить экономическую устойчивость аграрного сектора.

– Масличные культуры сегодня становятся одним из драйверов сельского хозяйства. Это и экспортный потенциал, и более высокая добавленная стоимость, – отметил он.

Общая посевная площадь в области составит 4,3 млн га. Кроме зерновых и масличных, аграрии засеют 405 тыс. га кормовыми культурами. Площади картофеля и овощей сохранятся на уровне прошлого года.

На сегодняшний день уже засеяно почти 779 тыс. га. Основной объем приходится на зерновые и зернобобовые культуры – свыше 457 тыс. га. Масличные заняли более 255 тыс. га.

При этом нынешняя посевная проходит в непростых погодных условиях. Запасы продуктивной влаги в почве составляют 55% от нормы. Однако в управлении сельского хозяйства ситуацию называют стабильной и подчеркивают: все агротехнические мероприятия выполнены своевременно.

Отдельный акцент власти делают на культуре земледелия. В этом году в поч­ву планируют внести более 400 тыс. тонн минеральных удобрений. Большая часть объема уже законтрактована и отгружена хозяйствам. Продолжается и работа по обновлению семенного фонда. Для посевной заготовлено 455 тыс. тонн кондиционных семян, уровень сортообновления вырос до 12,5%. В хозяйства направлено почти 57 тыс. тонн элитных семян.

Не менее важным вопросом остается техническая оснащенность. В полях будут работать более 10 тыс. тракторов, около 14 тыс. сеялок и полторы тысячи современных посевных комп­лексов. По официальным данным, готовность техники составляет 100%.

Параллельно идет обновление машинно-тракторного парка. В этом году сельхозформирования области планируют приобрести около 3 200 единиц техники на сумму свыше 87 млрд тенге. Часть закупок уже проведена.

Большое значение в нынешних условиях имеет и стоимость топлива. Для проведения посевной регион обеспечен льготным дизтопливом. Цена для сельхозтоваропроизводителей составляет 281 тенге за литр – примерно на 15% ниже рыночной.

Однако главным фактором устойчивости аграриев сегодня остается государственная поддержка. По словам Даурена Токужинова, объем льготного кредитования агропромышленного комплекса в 2026 году достиг 170 млрд тенге. Только по программе «Кең дала 2» уже выдано 105 млрд.

Кроме того, значительные средства направлены на субсидирование отрас­ли. Общий объем господдержки АПК в виде субсидий в этом году составит 90 млрд тенге. Средства направят на семеноводство, удобрения, пестициды, переработку, инвестиционные вложения и другие направления.

Сельское хозяйство региона постепенно становится более технологичным. Сегодня в хозяйствах внедряются элементы точного земледелия, используются агродроны, спутниковый мониторинг и цифровые платформы управления производством. Власти рассчитывают, что это позволит повысить урожайность и снизить издержки.

