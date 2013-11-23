От управления затратами к управлению результатами

В условиях глобального финансово-экономического кризиса экономика Казахстана в целом продемонстрировала высокую степень устойчивости. Однако в формировании и исполнении государственного бюджета – важнейшего рычага управления в решении задач, стоящих сегодня перед обществом, – нельзя не учитывать сложности современной экономической ситуации. В то же время данное обстоятельство не должно влиять на исполнение приоритетных направлений государственной политики, реализацию стратегических программ развития.

Поэтому дальнейшее совершенствование управления государственными финансами продолжает оставаться важнейшим направлением осуществляемых реформ. Особое внимание вопросам модернизации макроэкономической политики уделяется Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050». Именно от бюджетной политики зависят обеспечение условий для роста конкурентоспособности экономики, ее диверсификация и технологическое обновление.

В этом контексте отмечу, что основные приоритеты политики бюджетных расходов связываются с гос­программой индустриализации экономики. Понятно, что в увязке с ней идет финансирование госпрограмм «Производительность-2020», «Дорожная карта бизнеса-2020», а также отраслевых программ по обеспечению экономики энергетической, транспортной, газовой инфраструктурой. Также в первоочередном порядке осуществляется господдержка модернизации социальной сферы. Это развитие здравоохранения, образования, программа «Занятость-2020». Приоритет в бюджетной поддержке отдается программе модернизации ЖКХ, формированию точек роста, поддержке бизнеса.

Без должной господдержки невозможна и реализация программы регионального развития, исполнения стратегического плана устойчивого развития Астаны до 2030 года, программы развития Алматы, комп­лексного плана социально-экономического развития населенных пунктов, прилегающих к столице.

Коль скоро налогово-бюджетная политика является стержневой частью финансовой политики и составной частью экономической политики государства, понятно, что меры Правительства в области налогообложения и государственных расходов вызывают широкое обсуждение в обществе, нередко разворачиваются неоднозначные дискуссии. Считаю, что в целом они оказывают влияние на деятельность Правительства по дос­тижению экономического роста, эффективному использованию бюджетных средств.

Летом текущего года принята Концепция новой бюджетной политики. Документом «прописываются» новые подходы в обеспечении макроэкономической стабильности и сбалансированности государственного бюджета, концентрации бюджетных расходов на приоритетных направлениях социально-экономического развития, повышения эффективности использования бюджетных средств и сокращения «бюджетного иждивенчества». Другими словами, новой бюджетной политикой преду­с­матривается переход от управления бюджетными затратами к управлению результатами.

В 2014 году будет проведена инвентаризация сложившейся базы по текущим и инвестиционным расходам. По ее итогам будет сокращено финансирование мероприятий, не способствующих экономическому росту. А с 2015 года вводятся лимиты не только по текущим расходам и бюджету развития, но и лимиты на новые инициативы. Государственное участие будет осуществляться в проектах с высокой или средней социальной значимостью вне зависимости от степени окупаемости проектов. Частные инвестиции также будут привлекаться в окупаемые проекты с учетом их социальной значимости.

При том что будут создаваться условия для стимулирования инвес­тиционной активности в частном секторе, неэффективные налоговые льготы будут отменены. В целях бюджетирования, ориентированного на результат, будут приняты меры по обеспечению взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования. При этом эффективность использования бюджетных средств будет рассматриваться не по показателю освоения выделенных средств, а по показателю результата, отраженного в стратегическом плане государственного органа.

Вторым важным документом является Концепция совершенствования системы государственного планирования, ориентированной на результаты. Ею преследуется цель создания сбалансированных систем стратегического, экономического и бюджетного планирования, повышение эффективности реализации стратегических и программных документов.

Отмечу, что предложения депутатов Парламента, озвученные в ходе рассмотрения отчетов Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета, нашли отражение в обеих концепциях. В докладе Сената на совместном заседании Парламента в июне текущего года депутаты назвали проблемы, нуждающиеся в разрешении. Речь, в частности, шла о несовершенстве стратегического планирования, отсутствии бюджетирования, ориентированного на результат, дисбалансах в бюджетной системе, необходимости передачи дополнительных видов налогов на местный уровень, отсутствии мониторинга администраторов за освоением средств на местах, росте обязательств, в том числе внешних, квазигосударственного сектора.

Все эти вопросы, повторю еще раз, получили практическую реализацию в виде мер, предусмотренных в концепциях.

На этой неделе Сенатом были приняты законодательные изменения в бюджетное и налоговое законодательство, которые позволят на первом этапе внедрять новые подходы бюджетной политики. Так, в рассматриваемом республиканском бюджете на 2014–2016 годы получили отражение такие новшества, как включение в базу расходов местного бюджета затрат постоянного характера, ранее финансировавшихся за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. При этом в законе об объемах трансфертов общего характера между респуб­ликанским и областными бюджетами на очередной трехлетний период предусматриваются минимальные объемы финансирования отдельных социально значимых сфер. Тем самым будет обеспечено недопущение отвлечения средств на другие цели.

Еще одной новеллой отмечается республиканский бюджет на 2014–2016 годы: его доходы рассчитаны с учетом установленных повышенных ставок акцизов на крепкую алкогольную и табачную продукцию, импортируемую на территорию РК. Хотелось бы подчеркнуть, что повышение акцизов на указанные товары не является целью пополнения доходов бюджета. Устанавливается такое повышение для усиления регулирующей роли акцизной политики, что также соответствует положениям новой бюджетной концепции.

Это только первые шаги. В последующем предусматривается пересмотреть формат бюджетной заявки, бюджетной программы, стратегического плана, то есть тех документов, которые составляют основу расходов бюджета. Кроме того, будет усовершенствована оценка деятельности государственного органа. А именно: в критериях оценки появится такой аспект, как анализ наличия взаимоувязки и степени достижения показателей результатов стратегических планов и бюджетных программ государственных органов. Будет изменен подход к отчетности государственных органов в рамках исполнения бюджета и в целом порядок представления в Парламент отчета по исполнению бюджета.

Все эти изменения ожидаются в 2015–2020 годах. В первую очередь необходимо полностью сформировать законодательную базу. Как уже было сказано, первый блок законодательных изменений принят, второй в настоящее время начал разрабатываться Правительством и будет внесен в Парламент в 2014 году.

Как видите, предстоит грандиозная и сложная работа, но она уже давно назрела и требует скорейшей реализации, поскольку только грамотная бюджетная политика может обеспечить макроэкономическую стабильность страны.

Рашит АХМЕТОВ, председатель Комитета Сената Парламента по финансам и бюджету