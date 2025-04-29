От «Зеленой школы» до «Зеленого офиса»

Таза Казахстан
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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

Взяв за основу правительственную концепцию «Таза Қазақстан», маслихат Алматы утвердил свой план действий по ее реализации до 2029 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Главной целью плана действий, формирование настоящей экологической культуры алматинцев, начиная с детских садов и школ, заканчивая корпоративными офисами и городскими сообществами.

Принятый план охватывает три ключевых направления: развитие экологического мышления у горожан, продвижение экопросвещения и расширение системы экологического образования. Документом предусмотрены проведение мероприятий по установке автоматизированных систем мониторинга качества воздуха, развитию инфраструктуры для переработки отходов, поддержке эковолонтерства, внедрению проектов «Зеленая школа» и «Зеленый офис».

Принятый план вступил в силу и становится основой для системной работы по развитию экологической культуры в Алматы на ближайшие годы.

Как известно республиканская акция «Таза Қазақстан» реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева о благоустройстве и озеленении территорий населенных пунктов и направлена на формирование ценностей бережного отношения к окружающей среде, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения.

В Алматы в рамках данной акции второй год проводится экокампания «Алматы – наш общий дом», где жители принимают активное участие в уборке, очистке и озеленении города. В этом году экокампания прошла в период с 1 марта по 1 апреля, в ходе которой были проведены работы по уборке более 4 тыс. дворовых территорий, 445 городских парков, скверов и более 2 тыс. улиц, демонтажу свыше 600 незаконно установленных объектов торговли, установке более 3 тыс. уличных урн, высадке порядка 20 тыс. деревьев и кустарников.

Кроме того, в рамках «Алматы – наш общий дом» проведены различные конкурсы и инициативы. Среди них – акции «Чистый воздух», «Покрась свой забор», «Помоги ближнему», «Сдай просроченные лекарства – спаси природу», «Лучший работник коммунальной службы», а также субботник Almaty Clean & Green.

 

#Алматы #акция #экология #Таза Қазақстан

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