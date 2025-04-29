Взяв за основу правительственную концепцию «Таза Қазақстан», маслихат Алматы утвердил свой план действий по ее реализации до 2029 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Главной целью плана действий, формирование настоящей экологической культуры алматинцев, начиная с детских садов и школ, заканчивая корпоративными офисами и городскими сообществами.
Принятый план охватывает три ключевых направления: развитие экологического мышления у горожан, продвижение экопросвещения и расширение системы экологического образования. Документом предусмотрены проведение мероприятий по установке автоматизированных систем мониторинга качества воздуха, развитию инфраструктуры для переработки отходов, поддержке эковолонтерства, внедрению проектов «Зеленая школа» и «Зеленый офис».
Принятый план вступил в силу и становится основой для системной работы по развитию экологической культуры в Алматы на ближайшие годы.
Как известно республиканская акция «Таза Қазақстан» реализуется по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева о благоустройстве и озеленении территорий населенных пунктов и направлена на формирование ценностей бережного отношения к окружающей среде, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения.
В Алматы в рамках данной акции второй год проводится экокампания «Алматы – наш общий дом», где жители принимают активное участие в уборке, очистке и озеленении города. В этом году экокампания прошла в период с 1 марта по 1 апреля, в ходе которой были проведены работы по уборке более 4 тыс. дворовых территорий, 445 городских парков, скверов и более 2 тыс. улиц, демонтажу свыше 600 незаконно установленных объектов торговли, установке более 3 тыс. уличных урн, высадке порядка 20 тыс. деревьев и кустарников.
Кроме того, в рамках «Алматы – наш общий дом» проведены различные конкурсы и инициативы. Среди них – акции «Чистый воздух», «Покрась свой забор», «Помоги ближнему», «Сдай просроченные лекарства – спаси природу», «Лучший работник коммунальной службы», а также субботник Almaty Clean & Green.