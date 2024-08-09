Отдохни и «прокачай» свой казахский

Думаете, изучать казахский язык и при этом отдыхать невозможно? Ошибаетесь. Недавно группа карагандинцев вернулась из летнего языкового лагеря, который бесплатно организовали в одной из местных зон отдыха. Здесь они не только «прокачивали» свой казахский, но и учились готовить национальные блюда и занимались рукодельем. Такой полезный отдых для них организовало управление по развитию языков. Пятидневная путевка в лагерь стала наградой для тех, кто успешно прошел языковые курсы в рамках госпрограммы и на «отлично» сдал экзамены.

– Ученики, посетившие этот летний лагерь, остались довольны, – отмечает директор Центра обучения языкам по Карагандинской области Алмагуль Игенова. – Тренеры учили их готовить баурсаки, бешбармак, мясо по-казахски и при этом общение происходило только на государственном языке. Я считаю, это хорошая языковая практика. Летний лагерь мы устроили впервые. В следующем году планируем отправить наших отличников в Каркаралинск или Актогай, погрузив их в языковую среду. Это будет очень хорошей мотивацией.

Тоже хотите подтянуть свой казахский без лишних трат? Тогда вам нужно записаться на курсы, которые бесплатно организовывают для населения местные власти. Такие есть в каждой области. К примеру, в Карагандинском регионе их проводят специалисты Центра обучения языкам как в трудовых коллективах, так и в собственных классах. В Караганде есть утренние и вечерние занятия для взрослых. Они проходят каждый будний день в течение трех месяцев. Такой ударный темп только на пользу слушателям.

– Я считаю, что трех месяцев при хорошей дисциплине посещения вполне достаточно, чтобы освоить один уровень, – высказывает свое мнение языковед. – Знаете, большинство взрослых людей, которые приходят к нам на курсы, – это еще и родители. Вначале они говорят, что хотели бы помогать своим детям-школьникам с подготовкой домашних заданий, но не могут. Поэтому приходится обращаться к репетиторам. А потом, после наших курсов, они уже легко объясняют детям грамматику и пишут с ними небольшие сочинения.

Надо сказать, что преподаватели используют учебник, который разработали сотрудники областного Центра обучения языкам Алмагуль Игенова и Мунира Агымбаева. Он называется «Сарыарка». Это издание признано лучшим в республике для обучения взрослых казахскому языку. В чем его особенность? В легкой подаче материала – с картинками, примерами и заданиями для закрепления пройденного.

На обложке учебника размещены три QR-кода. Первый позволяет перейти на сайт saryarqatil.kz, разработанный в помощь изучающим казахский язык. На нем размещены видеоуроки и задания для самостоятельной проверки своих знаний. Второй QR-код открывает YouTube-канал, на котором опубликованы записи лекций по грамматике и пополнению словарного запаса, а третий – это ссылка на сайт о самом учебнике.

– В сфере обучения взрослых казахскому языку я работаю с 2009 года, – говорит Алмагуль Игенова. – Когда только начинала, качественных учебников не было. Создавая свои, мы опирались на опыт обучения английскому языку. Кроме того, изучали школьную программу, пытаясь понять, почему наши дети, окончив 11 классов, так и не говорят на казахском. Выяснилось, что до четвертого класса все идет нормально, а вот с пятого начинаются трудности. И все из-за того, что между ними есть два уровня владения языком, которые выпадают из школьной программы. Мы постоянно говорим, что ее надо менять, но пока безрезультатно.

Отметим, что карагандинский Центр обучения языкам проводит и краткосрочные курсы для людей различных профессий. К примеру, в торговых домах и банках они организовывают обучение для продавцов и менеджеров. В больницах и поликлиниках проходят занятия для медицинского персонала, желающего освоить государственный язык. При этом те, у кого нет свободного времени, могут заняться и самостоятельно. Центр разработал для них учебные пособия карманного формата, в которых собраны диалоги, готовые фразы и выражения, употребляемые работниками медицины и сферы торговли. На обложках этих учебников размещены QR-коды, отсканировав которые можно перейти на сайт с видеоуроками и упражнениями.

А еще Центр обучения языкам объявил конкурс для слушателей языковых курсов. Задача участников – вести блог в Instagram, ежедневно публикуя в нем видеоролики на казахском языке. Тематика контента может быть любой – семья, друзья, работа, учеба и путешествия. Тот, кто опубликует больше всего грамотных и интересных видеопостов, станет победителем.

– Итоги конкурса мы подведем в сентябре, – добавляет Алмагуль Игенова. – По каким критериям будем оценивать работу участников? Первый – это правильное произношение, второй – грамотная речь, третий – разнообразие тем для видеороликов. Отмечу, что аккаунт участника должен быть полностью на казахском. Это важно для языковой практики. Поскольку многие наши ученики отмечают отсутствие языковой среды, из-за чего им не с кем разговаривать, оттачивая свои навыки.