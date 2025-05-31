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Депутаты во главе с председателями Ерланом Кошановым и Нуриддином Исмоиловым ознакомились с научными разработками центра, а также алматинскими стартапами в сфере Искусственного интеллекта, реализуемыми на базе «Astana Hub».

В рамках Второго заседания Совета межпарламентского сотрудничества Казахстана и Узбекистана депутаты двух стран особое внимание уделили кооперации усилий по реализации поручений глав государств Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева по развитию информационных технологий и искусственного интеллекта.

В этой связи парламентские делегации ознакомились со проектами, реализуемыми на базе «Farabi Hub» при Казахском национальном университете имени аль-Фараби. Депутатам презентовали проекты Центра компетенций промышленной робототехники «FarabiRobotics». Один из них – робот-собака для инспекции подземных шахт. Помимо научных разработок Центр готовит кадры по сборке, наладке и модернизации роботов для промышленных предприятий. Также здесь ведется разработка и экспериментальная 3-Dпечать новых материалов для их широкого применения в производстве.

Кроме того, гости ознакомились с рядом успешных стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта, участников экосистемы Astana Hub. К примеру, Codiplay(экосистема для обучения цифровым навыкам детей и подростков), Pleep (система по созданию онлайн-менеджера по продажам на основе Искусственного интеллекта), AIDENTIS(диагностирование неправильного прикуса у людей на основе ИИ), Dereknet и NeuronOil(создание математических цифровых двойников нефтегазовых месторождений, позволяющие заранее прогнозировать добычу нефти, газа и других составляющих). Все стартапы уже вышли на стадию промышленного внедрения. Часть из них нашла применение за рубежом.

Депутатам также показали результаты научных разработок в нефтехимии, медицине, контрольно-измерительных вычислениях и других сферах, полученные в лабораториях центра «Farabi Hub».

Ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев рассказал о перспективах развития вуза и работе по внедрению суперкомпьютерного кластера, возможности которого уже широко используются в научных разработках и экспериментах ученых университета.

Генеральный директор «Astana HAB»Магжан Мадиев презентовал экосистему центра по поддержке стартапов и проинформировал о создании Международного центра искусственного интеллекта. Цель проекта – создать цельную инфраструктуру для изучения и применения ИИ в самых различных сферах.

Депутаты также посетили Государственныймузей искусств им. Абылхана Кастеева. Здесь гостям представили выставку, посвященную творчеству Урала Тансыкбаева. Наследие художника уже более 100 лет остается связующим звеном между казахским и узбекским народами.