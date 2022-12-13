Отец повесился вместе с детьми из-за конфликта с супругой в Мангистау

Самоповешенными обнаружен мужчина 38 лет, а также дети 8 лет, 4 лет и 10 месяцев.

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В Мангистауской области отец повесился вместе с тремя детьми из-за конфликта с супругой, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

"В отдел полиции Мунайлинского района поступил вызов о том, что в Мунайлинском районе обнаружены 4 трупа с признаками смерти самоповешения. На вызов выезжала следственно-оперативная группа. Самоповешенными обнаружен мужчина 38 лет, а также дети 8 лет, 4 лет и 10 месяцев", – сообщили в полиции.

В ходе проверки установлена аудиозапись, отправленная мужчиной своей супруге, где говорит ей, что собирается умереть и вместе собой заберет детей.

"Выяснилось, что данный инцидент произошёл на почве семейного конфликта, указанные лица собирались развестись. Оба супруга имели постоянное место работы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Мунайлинского района по статье 99 часть 2 УК РК. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – говорится в сообщении ДП.