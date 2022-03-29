Отец с сыном погибли при пожаре в ЗКО

Отец и сын погибли при пожаре в частном доме в Западно-Казахстанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

27 марта в 00:30 часов в частном доме поселка Кушум района Байтерек Западно-Казахстанской области произошел пожар на площади 30 кв. м.

На месте пожара с признаками отравления угарным газом спасатели обнаружили 2 трупа: хозяина дома Г. 1951 года рождения и его сына Г. 1981 года рождения.

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

Пожар потушили в 02:50 силами ДЧС области и пожарной части ТОО «Семсер».