Отказ в продаже автостраховки казахстанцу рассмотрели в КС

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Конституционный Суд проверил по обращению гражданина на соответствие Конституции нормы законов о дорожном движении и об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ГПО) владельцев транспортных средств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее гражданин РК, имеющий постоянное местожительство за рубежом, получил отказ в обязательном страховании ГПО на свое авто, которое зарегистрировано в другом государстве.

Он въезжал в Казахстан на данном транспорте редко – только для участия в спортивных соревнованиях и посещения родственников. На основании этого факта страховщик не признал авто заявителя в качестве находящегося в международном движении и отказал в продаже.

Вместе с тем, по закону о дорожном движении, транспорт, находящийся в международном движении, может находиться в Казахстане без регистрации до одного года и освобождается от процедур растаможивания в силу временного ввоза.

Но страховая компания руководствовалась нормами, принятыми в 2022, которые предупреждали незаконный ввоз автомобилей из других государств и их эксплуатации в Казахстане на основании доверенности сроком более одного года, без надлежащей регистрации и таможенной очистки.

«Внесенные изменения не учли особенности такой группы лиц, как граждане РК, постоянно проживающие на территории других государств, которые являются собственниками авто и эксплуатируют его лично во время временного въезда в Казахстан. Данные нормы законов не соответствуют Конституции», – заключили в КС.

#суд #нормы #заключение #автострахование

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