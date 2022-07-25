Открыл стрельбу по людям мужчина в Риддере – СМИ

В городе Риддере мужчина открыл стрельбу из пневматической винтовки по людям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Вчера в Риддере проходили соревнования по драг-рейсингу. Мероприятие длилось почти весь день, и когда люди уже разошлись по домам, а организаторы остались приводить полосу заезда в порядок, неизвестный мужчина открыл стрельбу по ним из пневматической винтовки.

«Я позвал своего младшего брата, ему 16 лет, чтобы помог убрать сигнальные ленты, собрать мусор, – рассказывает свою версию происшествия очевидец этих событий Богдан Троценко. – Я стал подходить к брату, и тут он мне кричит: «Стой, не подходи! Здесь стреляют! В нас стреляют!»

По версии очевидцев, на первом этаже дома по улице Гагарина было распахнуто окно. Неизвестный мужчина средних лет, вооружившись пневматической винтовкой, стрелял по людям.

«Я разозлился. Побежал к этому окну, а окна там высокие, спрятался под окно, прикрыл глаза, чтобы он не выстрелил, глянул, а он сложил ружье пополам и снова начал заряжать его», – продолжает озвучивать свое видение ситуации Богдан.

В этот момент мимо проезжал автомобиль патрульной полиции. По словам парня, он привлек внимание стражей порядка, махнул, и они быстро среагировали, подъехали и вступили в диалог с мужчиной.

Когда очевидцу с полицейскими удалось разоружить мужчину, он вдруг закрыл окна и двери и забаррикадировался в квартире. Полицейские через окно проникли в квартиру, скрутили риддерского стрелка и увезли в отделение.

Позже выяснилось, что стрелял по людям бывший сотрудник полиции.

«Этот мужчина – недействующий сотрудник полиции, так как более 15 лет он не работает в органах. Ранее заявлений на него не поступало», – сообщила исполняющая обязанности руководителя управления внутренних и внешних коммуникаций Департамента полиции ВКО Татьяна Карпова.

По ее словам, в момент задержания мужчина был пьян. Ружье принадлежит ему, он хранил его дома, разрешения на него не требуется.

«По факту его действий в отношении двух потерпевших назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет решен вопрос о привлечении данного лица к административной ответственности по статье 436 КоАП РК. Мужчина на время был изолирован, сейчас он находится дома, так как санкции статьи ареста не предусматривают. Угрозы он уже не представляет», — пояснила Татьяна Карпова.

Риддерскому стрелку могут грозить штраф до 20 МРП и конфискация ружья.