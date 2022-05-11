Открыл стрельбу по знакомым житель Алматы, пострадали двое

Мужчина в городе Алматы стрелял из травматического оружия в своих знакомых. Госпитализированы два человека, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В соцсетях распространилась информация о том, что в Медеуском районе мужчина стрелял в двух человек, один из которых теперь находится в коме.

В Департаменте полиции города Алматы сообщили, что факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Хулиганство». Подозреваемый – гражданин У. 1983 года рождения – задержан и водворен в изолятор временного содержания

«Установлено, что между знакомыми, проживающими в одном микрорайоне, произошел словесный конфликт, в ходе которого У. выстрелил, предварительно, из травматического пистолета в граждан Б и Г. – оба 1973 года рождения. Пострадавшие госпитализированы. Орудие преступления устанавливается. Создана следственно-оперативная группа», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.