Открыли ящик Пандоры

Кто читает школьные чаты, наверняка, как и я, искренне верит – это изобретение дьявола. Как еще можно стравить так легко и непринуж­денно десятки адекватных в миру людей?

Ящиком Пандоры на этот раз стала набившая оскомину тема школьного питания. Внезапно одна родительница сообщила об обострившемся панкреатите у сына, обвинив в этом «столовский рацион». В поддержку посыпались сообщения. Школьным сосискам и котлетам инкриминировали ранние прыщи, гастрит, колит и запор. В пику тревожным проснулись и другие родители. Замес начался нешуточный.

К концу дня в пору было выходить на баррикады и крушить все вокруг: инакомыслящих, сосис­ки, руководство школы. К чату подключили завуча, классного руководителя и заведующего столовой. Как и полагается – виноватых не нашли.

В силу обстоятельств помимо основной профессии мне приш­лось выучиться на нутрициолога, чтобы понимать, как те или иные продукты влияют на наш организм. Когда эмоции стихли, предложила разобрать меню проблемного мальчика дома и в школе.

Рацион в столовой – суп-лапша, пюре с котлетой, салат свежий, хлеб, чай с сахаром, сдобная булочка.

Интересуюсь у родителей: не смущает ли их что-либо? Никто даже не понимает, о чем я и что меня не устраивает.

Домашний рацион: утром – каша манная с сахаром, хлеб с колбасой, сладкий чай, печенье; на ужин – макароны с сыром.

Здесь тоже вопросов не возникло.

Овощи отсутствуют не только дома. В школе чаще всего салат не дают, а когда присутствует – почти все оставляют его на тарелках. В школьном супе мясо найти трудно, в котлете, кстати, тоже, большую ее часть составляют хлеб, лук, панировочная смесь.

Далее разбиваю продукты на КБЖУ (Калорийность⁄Белки⁄Жиры⁄Углеводы). Но даже после обнародования данных никто не понимает, что мне не так.

Ребенок – растущий организм, ему необходимо достаточное количество белка и полезных жиров. Для нормального развития иммунной и гормональной сис­тем ему надо получать аминокислоты, витамины, микроэлемен­ты. А если перевести название блюд на язык нутрициологии, получается, что дети употреб­ляют муку, крахмал и сахар, то есть быстрые углеводы, которые впоследствии преобразуются в глюкозу, как их ни назови.

Норма потребления сахара в сутки на младшего школьника – не более трех чайных ложек. Сюда входит сахар, добавленный в напитки, конфеты, печенье, кашу, йогурт, творог, варенье, выпечку. Просто посчитайте – и вы ужас­нетесь!

Для чистоты эксперимента привожу рацион без учета несанкционированных детских «ништяков» из магазина у дома. Становится ясно – пенять только на школу глупо. Гораздо эффективнее обеспечить здоровый рацион хотя бы дома, вовлекая в это всех членов семьи.

Вспоминаю, как в детстве жевали гудрон, ели цветы клевера и желуди. Рацион, между прочим, вполне достойный – почти биохакинг. Мы стремились уйти от дефицита на полках и крепко перестарались. Дефицит на полках прошел, а в головах нет. Продолжаем бояться голода. Этот страх заложен генетичес­ки – сказываются войны и лишения предыдущих поколений. Поэтому еще не скоро придем к пониманию, что еды не просто должно быть много – она должна нести пользу.

Наш Президент однажды сказал, что «каждый доллар, вложенный в питание школьника, окупается в три, а порой и в десять раз». Так давайте будем не только следить за другими, но и смотреть в свои тарелки.