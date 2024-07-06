Открыть представительство ОЭСР предложили в Казахстане

Международное сотрудничество
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Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров встретился с руководителем отдела Евразии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Уильямом Томпсоном, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики

Стороны обсудили ход имплементации рекомендаций Организации, реализацию совместного Плана действий правительства РК и секретариата ОЭСР до 2025 года, а также сотрудничество в рамках Евразийской программы конкурентоспособности ОЭСР.

На встрече была озвучена инициатива по открытию представительства организации в Казахстане. На сегодняшний день ее региональные офисы действуют в Китае, Индонезии, Украине и Греции.

Уильям Томпсон отметил положительный опыт взаимодействия ОЭСР с Казахстаном. В соответствии с рекомендациями в стране проведен ряд политических и экономических преобразований: введен институт инвестиционного омбудсмена, усилен парламентский контроль за использованием бюджетных средств, разработана Стратегия низкоуглеродного развития страны до 2060 года, создан Национальный контактный центр по ответственному ведению бизнеса и Высшая аудиторская палата. Начался процесс децентрализации власти – введена прямая выборность акимов районов и городов областного значения.

«Наша страна является стабильным партнером ОЭСР уже более 15 лет и лидером в Центральной Азии по имплементации ее рекомендаций. В 2025 году Казахстан намерен подать заявку на вступление в эту авторитетную международную организацию в качестве полноправного члена. Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество окажет качественное влияние на социально-экономические и правовые аспекты развития нашего государства», — подчеркнул Нурлан Байбазаров.

#казахстан #ОЭСР #открытие представительства

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