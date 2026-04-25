Открытие летнего велосезона прошло в столице в рамках экоакции «Таза Қазақстан»

Столица,Таза Казахстан
Дана Аменова
специальный корреспондент

Участники отмечают, что подобные мероприятия становятся не только спортивной площадкой, но и источником мотивации

Фото: акимат Астаны

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и инициативы «Закон и порядок» в Астане провели открытие летнего велосезона. Традиционно был организован массовый велопробег, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Дистанция велопробега составила 21 километр. Участники стартовали с кольцевой велодорожки в направлении города Косшы, а финишировали в парке «Зеленый пояс» в жилом массиве Ильинка (Үркер).

По данным организаторов, участие в велопробеге приняли более тысячи человек.

По информации организаторов, велозаезды рассматриваются как инструмент вовлечения населения в регулярную физическую активность.

«Основная задача — привлечь жителей к массовому спорту и, в частности, к велоспорту, сделать его доступным форматом досуга. В рамках заезда проводится и разъяснительная работа: участникам рассказывают о правилах передвижения и возможностях занятий в городе. Такие мероприятия помогают формировать культуру безопасного и активного образа жизни. В течение сезона запланировано еще несколько стартов, а закрытие традиционно состоится осенью, — сообщил заместитель руководителя дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигит Осербай.

Участники отмечают, что подобные мероприятия становятся не только спортивной площадкой, но и источником мотивации. Регулярное участие в заездах помогает поддерживать форму и формирует устойчивую привычку к физической активности.

«Я регулярно участвую в велозаездах и забегах, и каждый раз это положительные эмоции. Когда видишь большое количество людей, которые выбирают активный образ жизни, это мотивирует не останавливаться. Такие мероприятия показывают, что спорт может быть частью повседневной жизни, а не чем-то отдельным», — отметил житель столицы Абылайхан Толегенов.

#Астана #акимат #открытие #«Таза Қазақстан» #велосезон

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]