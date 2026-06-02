Глава государства: Для Правительства и акимов «Таза Қазақстан» – конституционная обязанность

По словам Президента, развитие города должно быть комплексным, соответствовать передовым международным строительным нормам и правилам.

В целом, цель концепции Alatau city – формирование привлекательной бизнес-среды, запуск инвестиционных проектов, обеспечение занятости, создание передовой инфраструктуры.

Город будет поделен на 4 района. Все здания и сооружения должны отвечать требованиям, предъявляемым центрам деловой и инновационной активности международного значения.

«Особое внимание следует уделить благоустройству города, созданию комфортных общественных пространств. В этой связи хочу вновь подчеркнуть для Правительства и акимов, что реализация концепции «Таза Қазақстан» – конституционная обязанность. Понятие «чистота» имеет глубокий смысл. Это не только благоустройство наших городов, но и чистота наших помыслов, подлинное проявление патриотизма.

Общенациональное движение «Таза Қазақстан» должно воплотить в себе саму суть Справедливого Казахстана, став его главной идеологической опорой», - подчеркнул Глава государства.