Ерлан Карин: «Таза Қазақстан» становится частью нашего образа жизни

Госсоветник в своем посте на телеграм-канале отметил, что "Таза Қазақстан" наряду с принципом "Закон и Порядок" и программой "Адал Азамат" является важнейшим инструментом формирования новой общественной этики, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверье Всемирного дня охраны окружающей среды по всей стране проходят экологические акции в рамках кампании "Таза Қазақстан". По словам Ерлана Карина, этот общенациональный проект, инициированный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, всего за два года стал массовым общественным движением по благоустройству, озеленению городов и сел страны.

Более того, ценности "Таза Қазақстан" обрели высший конституционный статус. Так, в преамбуле нового Основного закона впервые прямо заявляется о необходимости бережного отношения к природе. А среди основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан указывается продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма и формирование высокой экологической культуры.

"Таза Қазақстан наряду с принципом "Закон и Порядок" и программой "Адал Азамат" является важнейшим инструментом формирования новой общественной этики. Поэтому не случайно практически во всех своих выступлениях Глава государства акцентирует внимание на важности продвижения и укоренения модели поведения, основанной на ответственности, сознательности, правовой дисциплинированности, а главное – патриотизма", - пишет он.

Ведь ответственный и созидательный патриотизм начинается с привычки каждого гражданина поддерживать чистоту и порядок вокруг, бережно относиться к природе, бороться с вандализмом.

По его словам, знаковым показателем является широкая поддержка обществом проекта "Таза Қазақстан". Только за первые два года по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий с участием около 6,5 млн. человек, в первую очередь, молодежи. Неравнодушными гражданами собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев. К тому же в знак солидарности с проектом "Таза Қазақстан" доброй традицией уже стала высадка деревьев главами государств, известными артистами, спортсменами, посещающими нашу страну.

"Таким образом, Казахстан задает новый тренд, показывая, что общественную консолидацию можно выстроить не вокруг каких-то сложных и абстрактных идеологических конструкций, а на основе простых и понятных всем универсальных ценностей. К примеру, недавно в Парламенте прозвучало предложение, чтобы все политические партии включили в свои программы и уставы принципы "Таза Қазақстан", которые, по сути, являются фундаментом идеологической модернизации. 

Таким образом, проект "Таза Қазақстан" не только получил широкую общественную поддержку, но и постепенно, шаг за шагом становится частью нашего образа жизни", - резюмировал Ерлан Карин.

