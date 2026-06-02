Ерлан Карин: «Таза Қазақстан» становится частью нашего образа жизни

Госсоветник в своем посте на телеграм-канале отметил, что "Таза Қазақстан" наряду с принципом "Закон и Порядок" и программой "Адал Азамат" является важнейшим инструментом формирования новой общественной этики, сообщает Kazpravda.kz

В преддверье Всемирного дня охраны окружающей среды по всей стране проходят экологические акции в рамках кампании "Таза Қазақстан". По словам Ерлана Карина, этот общенациональный проект, инициированный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, всего за два года стал массовым общественным движением по благоустройству, озеленению городов и сел страны.

Более того, ценности "Таза Қазақстан" обрели высший конституционный статус. Так, в преамбуле нового Основного закона впервые прямо заявляется о необходимости бережного отношения к природе. А среди основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан указывается продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма и формирование высокой экологической культуры.

"Таза Қазақстан наряду с принципом "Закон и Порядок" и программой "Адал Азамат" является важнейшим инструментом формирования новой общественной этики. Поэтому не случайно практически во всех своих выступлениях Глава государства акцентирует внимание на важности продвижения и укоренения модели поведения, основанной на ответственности, сознательности, правовой дисциплинированности, а главное – патриотизма", - пишет он.

Ведь ответственный и созидательный патриотизм начинается с привычки каждого гражданина поддерживать чистоту и порядок вокруг, бережно относиться к природе, бороться с вандализмом.

По его словам, знаковым показателем является широкая поддержка обществом проекта "Таза Қазақстан". Только за первые два года по всей стране проведено 1,5 тыс. экологических мероприятий с участием около 6,5 млн. человек, в первую очередь, молодежи. Неравнодушными гражданами собрано 2 млн тонн отходов и высажено порядка 5,5 млн деревьев. К тому же в знак солидарности с проектом "Таза Қазақстан" доброй традицией уже стала высадка деревьев главами государств, известными артистами, спортсменами, посещающими нашу страну.