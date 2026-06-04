В Алматы открыли аллею скамеек из переработанного пластика

В преддверии Всемирного дня окружающей среды в парке «Южный» Бостандыкского района Алматы открыли аллею скамеек из переработанного пластика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат
Для создания аллеи было собрано более 120 тыс. пластиковых крышечек общим весом около 250 килограммов. Все они были собраны школьниками Алматы в рамках экологического проекта «Добрая крышечка».
После сортировки и подготовки крышечки направили на переработку в Эко-Хаб ECO Network на базе Satbayev University, где из вторичного сырья были изготовлены 11 скамеек для новой аллеи.
Дополнительно на территории аллеи была установлена сетка в форме яблока для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.