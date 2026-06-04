В Алматы открыли аллею скамеек из переработанного пластика

В преддверии Всемирного дня окружающей среды в парке «Южный» Бостандыкского района Алматы открыли аллею скамеек из переработанного пластика, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Алматы

Для создания аллеи было собрано более 120 тыс. пластиковых крышечек общим весом около 250 килограммов. Все они были собраны школьниками Алматы в рамках экологического проекта «Добрая крышечка».

После сортировки и подготовки крышечки направили на переработку в Эко-Хаб ECO Network на базе Satbayev University, где из вторичного сырья были изготовлены 11 скамеек для новой аллеи.

Дополнительно на территории аллеи была установлена сетка в форме яблока для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.