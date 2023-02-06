"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана

Двух жителей города Талдыкоргана задержали наркополицейские после видео в соцсети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.
Героями ролика стали двое парней, которые усердно что-то искали в земле у забора.
"Искатели наркотиков уже не стесняются и открыто ищут свои дозы. На предупреждение жителей реагируют агрессивно", – гласит подпись к видео с уточнением, что действо происходит в Талдыкоргане.
Попавших на видео уже установили оперативники управления по противодействию наркопреступности.
"Оба задержаны и доставлены для дачи показаний в полицию Талдыкоргана.
Стражи порядка благодарят горожан за активную гражданскую позицию и проявление нетерпимости к правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков", – отметили в Департаменте полиции Жетысуской области.