"Открыто ищут наркозакладки" – на видео очевидцев отреагировала полиция Талдыкоргана

Двух жителей города Талдыкоргана задержали наркополицейские после видео в соцсети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Скриншот с видео instagram.com/egovpress

Героями ролика стали двое парней, которые усердно что-то искали в земле у забора.

"Искатели наркотиков уже не стесняются и открыто ищут свои дозы. На предупреждение жителей реагируют агрессивно", – гласит подпись к видео с уточнением, что действо происходит в Талдыкоргане.

Попавших на видео уже установили оперативники управления по противодействию наркопреступности.

"Оба задержаны и доставлены для дачи показаний в полицию Талдыкоргана.

Стражи порядка благодарят горожан за активную гражданскую позицию и проявление нетерпимости к правонарушениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков", – отметили в Департаменте полиции Жетысуской области.