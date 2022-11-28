Открытый чемпионат города по шорт-треку ASTANA-OPEN пройдет в Астане

В столице пройдет Открытый чемпионат города по шорт-треку ASTANA-OPEN. Чемпионат состоится в ледовом дворце «Алау» с 29 по 30 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

В этом чемпионате будет сформирована сборная команда города Астаны, состоящая из лучших спортсменов на предстоящий зимний сезон. Победители определяются в индивидуальных первенствах в каждой возрастной группе и на каждой дистанции. Возрастная категория и дистанция чемпионата:

Девочки и мальчики младшего возраста;

2009 г. р. (II половина - 500м)

2011 г. р. (I половина - 333м)

- Мальчики и девочки группы А; 2011 г. р. (II половина - 500м)

2013 г. р. (I половина - 333м)

- Мальчики и девочки группы Б; 2013 г. р. (II половина - 333м)

2015 г. р. (I половина - 222м)

- Мальчики и девочки группы Б; 2015 г. р. (II половина - 222м)

2016 г. р. и младше 111м.



Для участия в соревнованиях зарегистрировались 180 спортсменов из Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской областей и Астаны. Они будут испытывать свои силы в течение двух дней.

Также в качестве почетного гостя был приглашен мастер спорта международного класса, призер Кубка мира и первенств мира Абзал Ажгалиев. Церемония открытия соревнований запланирована на 11:00 29 ноября в ледовом дворце «Алау». А сама гонка будет проходить два дня с 09: 00 до 14: 00. Не пропустите открытое городское первенство ASTANA OPEN, в котором примут участие лучшие!