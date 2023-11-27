Отлетевший прицеп КамАЗа врезался в автобус в Кызылординской области: пострадали четверо

4 человека пострадали при ДТП с участием КамАЗа и автобуса в Кызылординской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области

26 ноября около 18:50 на территории села Аккум Жалагашского района Кызылординской области, на трассе Шымкент – Самара (М-32), отцепился груженный камнями прицеп движущегося автомобиля КамАЗ. Произошло столкновение с автобусом, ехавшим в противоположном направлении в Шымкент.

В результате ДТП 4 пассажиров автобуса с различными телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», назначены экспертизы.