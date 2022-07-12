Отложили и… расслабились

Из-за переноса сроков внедрения жилищной реформы в Костанае резко снизились темпы регистрации ОСИ и ПТ.

Напомним, закон, принятый еще в 2019 году, обязывал все многоэтажки Казахстана к 1 июля 2022 года перейти на новую форму управления. У граждан было целых 2,5 года, чтобы создать в своем доме ОСИ (объединение собственников имущества) или ПТ (простое товарищество). Однако большинство владельцев квартир оттягивали этот момент до последнего.

К примеру, в мае в Костанае было зарегистрировано всего 85 ОСИ и 17 ПТ, что составило лишь 10% жилых домов. И только за месяц до окончания реформы процесс пошел. И пошел ускоренными темпами. С 10 июня жители многоэтажек кинулись массово регистрировать ОСИ. В результате всего за две недели открылось 32 новых объединения собственников имущества.

– К нам такие очереди выстраивались... Люди понимали, что больше ждать нельзя – у них осталась всего пара-тройка недель до окончания срока, и кинулись оформлять докумен­ты. Каждый день мы регистрировали от трех до пяти ОСИ. Но когда стало известно, что дата перехода к новым формам управления отложена еще на год, процесс застопорился. Сейчас максимум два ОСИ в неделю образовываются. Причем такая ситуация не только с регистрацией объединений. Граждане вообще перестали интересоваться реформой.

Если раньше по приглашению жителей, желающих самостоятельно управлять своим имуществом, мы проводили ежедневно по пять соб­раний, разъясняя, что нужно для оформления ОСИ, то сейчас вообще ни одного собрания не то чтобы в день, а даже за неделю! – сетует представитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата Костаная» Сайлау Асылбаев.

Костанайцы в большинстве своем облегченно выдохнули и вновь заняли выжидательную позицию. Те же, кто все-таки решился опробовать жилищную реформу на деле, неустанно твердят: «ОСИ – самый верный способ спасения многоэтажек от разрухи». Им давно понятно, что, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Никто ведь лучше самих жильцов не позаботится о собственном дворе и доме. И реформа лишь подтвердила этот тезис.

Вот вам еще один пример: костанайцы, вцепившиеся в КСК, только «охают» и «ахают» всякий раз, как кооперативы повышают стоимость своих услуг. Кстати, очередное подорожание произошло в июле текущего года. Обслуживающие компании подняли тарифы в среднем на пять тенге. А тем временем отделившиеся от кооперативов живут и платят по старым расценкам и нарадоваться не могут тому, как же преобразился их дом! Более того, дома, которые перешли на ОСИ, смогли выбраться из многолетней долговой ямы. А хитрость в том, что жильцы наконец-то увидели результаты своих отчислений.

– Мы прошлой осенью вышли из состава КСК «Данко» и зарегистрировали ОСИ. Когда мы уходили, долг по дому был 836 тысяч тенге. Некоторые квартиры годами не платили в кооператив, потому что просто не понимали, за что они должны платить. Ведь КСК толком ничего не делал. Так вот, сейчас из 144 квартир в доме взносы не платит только одна, жильцы которой были категоричес­ки против перехода к новой форме управления. Злостные неплательщики стали образцовыми плательщиками, когда увидели, сколько всего сделало ОСИ за несколько месяцев своего существования. Мы заменили в подъездах старые светильники на новые, экономные, провели уличное освещение, заменили трубы канализации, в подвале обновили проводку, зимой чистили снег на тротуарах и на крышах, отремонтировали во дворе все колодцы. И это только начало, – рассказывает председатель ОСИ «Гагарина, 14» Наталья Медведева. – С тех пор как мы перешли на ОСИ, у нас тариф не менялся. Остались те же 47 тенге за квадратный метр, а КСК «Данко» с 1 июля увеличило стоимость своих услуг до 55 тенге. Могу сказать, что ежемесячно сбор с моего дома сос­тавляет около 350 тысяч тенге, из которых после уплаты налогов и за электроэнергию, а также выплаты зарплат остается около 150–200 тысяч тенге, которые мы тратим на нужды дома.

В отделе жилищных отношений утверждают, что жители домов, которые перешли на новые формы управления, практически перестали закидывать их жалобами. В то время как поток недовольных работой КСК не иссякает.

И все же, даже сетуя на постоянно растущие тарифы и бездеятельность кооперативов, костанайцы не торопятся взять ситуацию под свой контроль.

– У нас в месяц должно открываться по 50–80 ОСИ и закрываться 5–6 КСК. Вот тогда точно больше не понадобится отодвигать сроки, – считает Сайлау Асылбаев.