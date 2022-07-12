Общество Отложили и… расслабились 12 июля 2022 г. 2:15 Валентина Мелехова, Костанайская область Из-за переноса сроков внедрения жилищной реформы в Костанае резко снизились темпы регистрации ОСИ и ПТ. Напомним, закон, принятый еще в 2019 году, обязывал все многоэтажки Казахстана к 1 июля 2022 года перейти на новую форму управления. У граждан было целых 2,5 года, чтобы создать в своем доме ОСИ (объединение собственников имущества) или ПТ (простое товарищество). Однако большинство владельцев квартир оттягивали этот момент до последнего. К примеру, в мае в Костанае было зарегистрировано всего 85 ОСИ и 17 ПТ, что составило лишь 10% жилых домов. И только за месяц до окончания реформы процесс пошел. И пошел ускоренными темпами. С 10 июня жители многоэтажек кинулись массово регистрировать ОСИ. В результате всего за две недели открылось 32 новых объединения собственников имущества. – К нам такие очереди выстраивались... Люди понимали, что больше ждать нельзя – у них осталась всего пара-тройка недель до окончания срока, и кинулись оформлять документы. Каждый день мы регистрировали от трех до пяти ОСИ. Но когда стало известно, что дата перехода к новым формам управления отложена еще на год, процесс застопорился. Сейчас максимум два ОСИ в неделю образовываются. Причем такая ситуация не только с регистрацией объединений. Граждане вообще перестали интересоваться реформой. Если раньше по приглашению жителей, желающих самостоятельно управлять своим имуществом, мы проводили ежедневно по пять собраний, разъясняя, что нужно для оформления ОСИ, то сейчас вообще ни одного собрания не то чтобы в день, а даже за неделю! – сетует представитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата Костаная» Сайлау Асылбаев. Костанайцы в большинстве своем облегченно выдохнули и вновь заняли выжидательную позицию. Те же, кто все-таки решился опробовать жилищную реформу на деле, неустанно твердят: «ОСИ – самый верный способ спасения многоэтажек от разрухи». Им давно понятно, что, если хочешь сделать хорошо, сделай сам. Никто ведь лучше самих жильцов не позаботится о собственном дворе и доме. И реформа лишь подтвердила этот тезис. Вот вам еще один пример: костанайцы, вцепившиеся в КСК, только «охают» и «ахают» всякий раз, как кооперативы повышают стоимость своих услуг. Кстати, очередное подорожание произошло в июле текущего года. Обслуживающие компании подняли тарифы в среднем на пять тенге. А тем временем отделившиеся от кооперативов живут и платят по старым расценкам и нарадоваться не могут тому, как же преобразился их дом! Более того, дома, которые перешли на ОСИ, смогли выбраться из многолетней долговой ямы. А хитрость в том, что жильцы наконец-то увидели результаты своих отчислений. – Мы прошлой осенью вышли из состава КСК «Данко» и зарегистрировали ОСИ. Когда мы уходили, долг по дому был 836 тысяч тенге. Некоторые квартиры годами не платили в кооператив, потому что просто не понимали, за что они должны платить. Ведь КСК толком ничего не делал. Так вот, сейчас из 144 квартир в доме взносы не платит только одна, жильцы которой были категорически против перехода к новой форме управления. Злостные неплательщики стали образцовыми плательщиками, когда увидели, сколько всего сделало ОСИ за несколько месяцев своего существования. Мы заменили в подъездах старые светильники на новые, экономные, провели уличное освещение, заменили трубы канализации, в подвале обновили проводку, зимой чистили снег на тротуарах и на крышах, отремонтировали во дворе все колодцы. И это только начало, – рассказывает председатель ОСИ «Гагарина, 14» Наталья Медведева. – С тех пор как мы перешли на ОСИ, у нас тариф не менялся. Остались те же 47 тенге за квадратный метр, а КСК «Данко» с 1 июля увеличило стоимость своих услуг до 55 тенге. Могу сказать, что ежемесячно сбор с моего дома составляет около 350 тысяч тенге, из которых после уплаты налогов и за электроэнергию, а также выплаты зарплат остается около 150–200 тысяч тенге, которые мы тратим на нужды дома. В отделе жилищных отношений утверждают, что жители домов, которые перешли на новые формы управления, практически перестали закидывать их жалобами. В то время как поток недовольных работой КСК не иссякает. И все же, даже сетуя на постоянно растущие тарифы и бездеятельность кооперативов, костанайцы не торопятся взять ситуацию под свой контроль. – У нас в месяц должно открываться по 50–80 ОСИ и закрываться 5–6 КСК. Вот тогда точно больше не понадобится отодвигать сроки, – считает Сайлау Асылбаев.